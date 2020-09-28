закрыть
28 сентября 2020, понедельник, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста

  • 28.09.2020, 14:45
  • 1,364
СМИ: Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста

Официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста.

Об этом в понедельник, 28 сентября, в Twitter сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – написал журналист.

При этом Рикард Йозвяк уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

В то же время Йозвяк не сообщил, против кого именно будут введены санкции Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская