СМИ: Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста 28.09.2020, 14:45

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Официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста.

Об этом в понедельник, 28 сентября, в Twitter сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – написал журналист.

При этом Рикард Йозвяк уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

В то же время Йозвяк не сообщил, против кого именно будут введены санкции Евросоюза.

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