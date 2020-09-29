Медики рассказали, как серьезно сократить заражения COVID-19 8 29.09.2020, 8:32

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Названы главные факторы распространения инфекции.

Главный фактор резкого роста количества больных коронавирусом – увеличение контактов зараженных людей со здоровыми при недостаточно четком соблюдении гигиенических рекомендаций.

Такое мнение в блиц-интервью obozrevatel.com высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Инфицированных вокруг нас становится все больше и больше, а это значит, что возможности заразиться тоже становится все больше", – заметил он.

Врач признал, что защита от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе COVID-19, сложна. "Для этого нужно носить респиратор 3-го уровня защиты, чтобы вообще ничего не проникало. А еще лучше – вообще на улицу не выходить", – сказал он.

Вместе с тем медик подчеркнул, что соблюдение элементарных санитарных рекомендаций – использование медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, обработка рук – может существенно снизить уровень заболеваемости.

"На ноль не выйдем. Но у нас не будет прирастать каждый день по 3-5 тысяч новых случаев заражения", – подчеркнул Бережнов.

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