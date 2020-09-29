Ученые нашли самую экстремальную планету во Вселенной 1 29.09.2020, 12:10

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Она находится на расстоянии 322 световых года от Земли.

WASP-189b представляет собой экзопланету, вращающуюся вокруг звезды HD 133112, одной из самых горячих звезд, обладающих планетными системами. Система WASP-189 находится на расстоянии 322 световых года от нас в созвездии Весы. WASP-189b особенно интересна, потому что этот газовый гигант более чем в полтора раза превышает Юпитера и вращается очень близко к родительской звезде. Ему требуется менее 3 земных дней на завершение орбиты, ведь он находится в 20 раз ближе к ней, чем Земля к Солнцу, пишет lenta.ua.

Планетные объекты, подобные WASP-189b, очень экзотичны. У них есть постоянная дневная сторона, которая всегда освещена, и, соответственно, постоянная ночная сторона. Это означает, что климат экзопланеты полностью отличается от такового на Юпитере и Сатурне в Солнечной системе.

Температура поверхности WASP-189b примерно 3200 градусов по Цельсию. Такие планеты называются «сверхгорячими юпитерами». Железо плавится при такой высокой температуре и даже становится газообразным. Наблюдаемый объект – одна из самых экстремальных планет, которые мы знаем до сих пор.

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