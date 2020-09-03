«Ты кровопийца!»: православный архиепископ сравнил режим Лукашенко с преступлениями Ивана Грозного 15 3.09.2020, 9:19

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Архиепископ Артемий

Архиепископ Артемий Гродненский и Волковыский Артемий заявил, что фальсификаторы должны стать на колени перед народом.

Епископ Артемий обратился с посланием, в котором дал оценку ситуации в Беларуси.

«Политики всех стран всегда будут стараться подмять под себя Церковь, чтобы Церковь отвечала на запросы власть имущих. Во все времена во всех странах. А Церковь должна быть светильником, независимым голосом христианской души, — обратился архиепископ Артемий Гродненский и Волковыский к прихожанам.

Мы не говорим какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим, что совершается беззаконие!

Наши люди превратились в зверей! И терзают своих же братьев! К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах: что с моей дочкой делают?

К нам приходят и рассказывают пожилые люди: «на лавочке сидели, а их избили, унизили»! Они жизнь отдавали за наше Отечество. И множество таких примеров.

Поэтому это послание говорит: «Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа! И вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!»

А эта политика сегодня. Я вам скажу мою личную жизненную позицию: моя сестричка ухаживала в 80-е годы за одним пожилым писателем... пісьменнікам. Он был «западэнец», жил здесь на западе.

И он сказал так: «Я сидел при поляках, я сидел при советах и я сидел при немцах». Вот позиция верующего человека! Он непримирим со злом. Он не подстраивается под власть имущих. А делает так, как Христос велел.

Сколько у нас примеров в истории? Иван Грозный залил кровью Великий Новгород. Что митрополит Филипп сказал ему в глаза? «Ты кровопийца!»

А они одноклассниками были по гимназии. Он его из Соловков забрал и повысил в чины, сделал митрополитом Московским. Это мирового значения была кафедра. А он пришел и сказал: «Ты палач!» Потому что он христианин, и он священник, и такова его миссия.

Я думаю, что впереди у нас еще много трудностей. И придут другие, и им тоже православие будет мешать, и тоже будут нас обзывать, уже и сейчас обзывают... как говорится.

Наша Церковь, она пережила тяжелейший подвиг! Наши священники лежат на Соловках, наши пастыри лежат на Беломорканале. Остались жить те, кто смог приспособиться.

Несмотря на это Церковь возрождается, и вот сейчас новое поколение пришло. Оно показывает, что оно жизнеспособно. Мне стыдно перед ними! Поэтому нельзя молчать! Нужно говорить. Учиться у них, у молодежи!

А тот, кто старшее поколение, которое бурчит, учителя: «мы там политику увидели», вам на коленях надо стоять за все фальсификации, за ту ложь, которую вы пихали нашим детям!

За этот БРСМ, за комсомол, за все то, что было... атеистическое. Вот результат вашего воспитания!

Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови. Они невменяемы.

И, конечно, низкий поклон всем вам, что вы остались твердыми и показали точно христианские позиции: никакого насилия! Нет, как говорится, всякого беспокойства. Стоим, крестимся, мы свидетельствуем о Правде Божией! И за это готовы отдать свою жизнь.

Первые христиане мечтали умереть за Христа! А наша эпоха — «как бы что не вышло». Поэтому и говорили святые отцы, что первые христиане будут ревностно гореть, а последние будут приспосабливаться.

Вот постарайтесь не быть теплохладными, а постарайтесь быть как святые отцы, и Господь нас не оставит.

Простите, если кого-то обидел в своем послании и Мир Божий да пребудет с вами. Храни Господь!»

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