В Беларуси в августе средний курс наличного доллара вырос на 10%, а с января почти на 30% 3.09.2020, 10:36

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Мониторинг котировок белорусских банков.

В августе белорусов сильнее начал беспокоить курс валют, который меняется почти ежедневно и в основном в большую сторону. А что говорит статистика — разбирался сайт kp.by.

Мониторинг котировок курса наличного доллара, который выставляют головные отделения банков, показал, как подорожал доллар для белорусов с начала года, сообщило БелаПАН.

Так, с начала августа наличный доллар вырос в цене в среднем на 27,64 процента. То есть в январе - августе «зеленый» подорожал с 2,1134 до 2,6975 белрубля - среднего курса в банках. Притом что не всегда в обменниках можно найти наличную валюту, а 26 августа некоторые банки и вовсе выставили курс продаж - 3 рубля за доллар.

Наличные доллары дорожали в течение почти всех восьми прошедших месяцев 2020-го года, только по прошествии апреля они подешевели на 6,38 процента. Но сильнее всего доллар пошел в рост в августе - увеличение стоимости наличных «зеленых» в среднем составило 10,04 процента.

Увеличился и курс покупки долларов банками на 8,93 процента, или с 2,4368 до 2,6543 белрубля. Но еще больше подрос курс продажи - на 11,14 процента, или с 2,4660 до 2,7407 белорусского рубля.

На утро среды, 2 сентября, самый низкий курс продажи долларов в Минске и Беларуси составлял 2,6552 - этот курс выставил Абсолютбанк, а самый высокий - 2,75 - заявил Цептер Банк.

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