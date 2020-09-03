Уволилась старший следователь минского районного отделения СК

Уволилась старший следователь минского районного отделения СК14
- 3.09.2020, 13:15
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Все больше людей из органов покидают свои посты в связи в гражданской позицией.
Старший следователь Фрунзенского районного отделения Следственного комитета уволилась в связи с активной гражданской позицией. Об этом Ольга Варченя написала в своем Instagram.
«Сколько людей - столько мнений... кто-то сказал, что зря, кто-то - горжусь, а кто-то - струсила... Самое важное я знаю, что для себя сделала правильный и осознанный выбор! Спасибо, всем кто поддержал».