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Уволилась старший следователь минского районного отделения СК

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  • 3.09.2020, 13:15
  • 17,925
Уволилась старший следователь минского районного отделения СК

Все больше людей из органов покидают свои посты в связи в гражданской позицией.

Старший следователь Фрунзенского районного отделения Следственного комитета уволилась в связи с активной гражданской позицией. Об этом Ольга Варченя написала в своем Instagram.

«Сколько людей - столько мнений... кто-то сказал, что зря, кто-то - горжусь, а кто-то - струсила... Самое важное я знаю, что для себя сделала правильный и осознанный выбор! Спасибо, всем кто поддержал».

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