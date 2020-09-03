Александр Ярошук: Транзит власти в Беларуси могут обеспечить заводы 5 3.09.2020, 17:48

11,242

Александр Ярошук

Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко уже не сможет управлять страной и будет вынужден уйти.

Почему работники могут входить в режим забастовки без соответствующей законодательной процедуры и какую роль бастующие могут сыграть в смене власти, Александр Ярошук рассказал газете «Белорусы и рынок».

«Руководители предприятий, как правило, навстречу бастующим не идут. Поэтому Конгресс демократических профсоюзов пытается довести до сведения работников, что в данной ситуации забастовки ни с кем согласовывать не нужно. Ведь были вопиюще сфальсифицированы результаты выборов, произошли жестокие, бесчеловечные расправы над мирными протестующими, оказалась перечеркнута Конституция страны.

Поэтому разговоры о том, что надо по законодательной процедуре входить в режим забастовки, просто смешны. Без всяких согласований коллективам нужно просто собраться, проголосовать, создать стачечный комитет, тем самым приобрести субъектность. Затем забастовочный комитет может идти к руководителю предприятия с заявлением, что их политические требования, главное из которых — отставка Александра Лукашенко, должны быть выполнены.

Например, на Минском тракторном заводе руководство предлагает писать заявления, проводить собрания по цехам, проходить всю процедуру оформления забастовки, которая занимает около двух недель.

Это абсурд. Власть перечеркнула законодательство, Конституцию, сфальсифицировала результаты выборов и учинила жестокую расправу над народом. Поэтому народ, как единственный источник власти в стране, имеет право выходить на бессрочные забастовки, чтобы восстановить законность и порядок, до тех пор, пока Лукашенко не уйдет.

Очень много обращений свидетельствуют о том, что бизнес и обычные люди готовы поддержать рабочих, потому что понимают, что от них зависит будущее страны. Сейчас сложилась патовая ситуация, острый политический кризис. С одной стороны — Лукашенко, который заявил, что никогда не уйдет, до самой смерти.

В данном случае этот самый транзит, выход из политического тупика, могут обеспечить только рабочие, которые вышли на бессрочные забастовки, требуя от Лукашенко немедленного ухода. Ситуация выглядит настолько черно-белой, что не нужно никому объяснять, что делать.

Так, Национальный стачечный комитет готов вступить в прямой диалог с властными структурами о транзите власти. При этом с Национальным

стачкомом, конечно, никто работать не готов. Но вопрос следует рассматривать с другой стороны: при окончательном формировании Национального стачкома за ним будут стоять десятки тысяч бастующих рабочих. Тогда одним фактом своего существования Национальный стачком вынудит власть вступить в диалог. И это сильнейший фактор давления на любого чиновника», — cчитает Александр Ярошук.

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но я совершенно убежден в том, что Лукашенко уже не сможет управлять страной и будет вынужден уйти. Народ категорически ему не доверяет», — заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».