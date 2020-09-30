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Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток

  • 30.09.2020, 14:37
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Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток
Елена Левченко

В зале звучали крики «Позор».

Суд Ленинсого района Минска осудил известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко на 15 суток ареста. Судебное заседание прошло дистанционно, сама баскетболистка находилась на Окрестина, под стенами которого собрались неравнодушные люди. В зале звучали крики «Позор».

Напомним, баскетболистка Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведения повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

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