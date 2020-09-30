История белоруски, которая гуляет по Минску в свадебном бело-красно-белом платье 30.09.2020, 16:37

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инна Зайцева считает, что «главное - в головах у людей перемены уже произошли».

Эта история началась, «когда у людей стали забирать бело-красно-белые флаги». Инну Зайцеву ситуация возмутила, и она решила: лучший способ обыграть данное обстоятельство — самой стать флагом. «Вспомнила, что у меня на чердаке лежит свадебное платье, — вспоминает собеседница. — Муж баллончиком нарисовал на нем красную полоску — и я, как невеста, пошла гулять по городу». Сколько километров в таком наряде девушка уже «находила», не скажет никто, но то, что немало людей ее успели заметить, подтвердят многие. О том, каково это быть невестой на протесте, Инна рассказала tut.by.

фото: tut.by

Семья Зайцевых живет в микрорайоне Сокол — это в 20 километрах от Минска. На их доме написано: «Я/МЫ97%», а над крышей развевается бело-красно-белый флаг. Символ, говорят, для семьи исторический: «в 2010-м муж ходил с ним на площадь». Что касается фразы «Я/МЫ97%», на фасаде она появилась в июле, когда задержали Виктора Бабарико.

— У меня тогда произошло понимание: если ты против, то у твоего несогласия могут быть последствия, — рассказывает Инна. — Хотелось хоть что-то сделать, чтобы возразить этой несправедливости, и я предложила мужу: «Давай напишем что-нибудь на доме». Он сразу: «Только не обидное». Я удивилась: «Почему обидное? Нужно что-то мотивирующее». В то время разные ресурсы как раз спрашивали читателей: «За кого бы вы проголосовали?» Думаю, результаты этих опросов произвели на людей большой эффект, и стала популярной фраза «Я/МЫ97%». Раньше ведь как было: все сидели по домам, говорили о политике только на кухнях — и никто не понимал, что же происходит за узким кругом нашего общения. И вдруг мы увидели, как много белорусов хотят перемен. Сейчас каждое громкое заявление [пусть это даже надпись на своем фасаде] приводит к воодушевлению. Человек чувствует: я не один.

фото: tut.by

До этого лета Инна мало интересовалась политикой. По первой «вышке» она менеджер управления персоналом, по второй — психолог семейных отношений. Сейчас она с мужем растит сыновей — девяти и двух с половиной лет — и параллельно уже год ведет блог dereviashki_palki, где учит людей работать с деревом.

— За год на мой узкоспециализированный аккаунт подписалось более 50 тысяч человек, — говорит о своем увлечении собеседница. — Но сейчас из-за происходящих событий очень сложно что-то придумывать, делать и писать, поэтому все стало на паузу.

«Происходящие события», как назвала их Инна, и привели ее из гаража, где находится мастерская, на чердак, где лежало то самое свадебное платье. В платье, шутит, «влезла без проблем», только если раньше «нужно было подзатянуть корсет», то теперь «замочек застегнула — и пошла».

фото: tut.by

— После фальсификаций на выборах и насилия, которое мы увидели, состояние у меня было такое, что от всей этой несправедливости хотелось кричать, — говорит она. — Я понимала, если не заявлю о своем несогласии, то просто задохнусь дома в депрессии. Таким громким (считай, заметным) протестом в моем случае и стало свадебное платье.

Протест Инны минчане оценили. Когда она выходит в город, рассказывает, машины начинают сигналить, прохожие показывают «викторию», и какой бы пустынной ни казалась улица, откуда-то обязательно зазвучит «Перемен».

фото: tut.by

«Наше общество сейчас глубоко травмировано, — рассуждает Инна. — Излечить нас от этой травмы может только восстановление справедливости. Иначе никакой психотерапевт не поможет белорусу поверить в то, что он в безопасности, пока у власти человек, который все это допустил».

— Ты идешь — и люди тебе улыбаются. Главное, шучу я, не останавливаться. Иначе сразу подбегает толпа, и все просят сфотографироваться, — описывает она происходящее. — Был случай, когда ко мне подошла женщина, и у нее просто лились слезы из глаз. «Вы такая смелая, такая красивая», — сказала она, обняла меня и поблагодарила. Было очень приятно.

— А силовики как на вас реагируют?

— Мне кажется, я до сих пор не была на сутках только потому, что они не знают, как меня в этом объемном платье загрузить в автозак, — иронично отвечает собеседница.

А если серьезно, говорит Инна, когда на тебе такой яркий наряд, нужно вести себя осторожно. Так, в колонну она вливается, когда людей там уже много, а уходит, когда их еще много.

Фото: Егор Войнов

— Надеюсь, люди поймут эту мою тактику и поддержат, — рассказывает она. — В тюрьме в этом платье я мало кого вдохновлю на перемены, поэтому моя цель — гулять максимально долго.

Бегать в таком наряде по дворам Инне тоже приходилось. На этот случай под платьем у нее коротенькие легинсы. «Я задираю платье, — смеется она, — и в лучших традициях гусыни-матери лечу как ветер». Если задержат, с собой куртка и надежда, что до того, как родные смогут передать ей передачку, кто из девчонок поделится майкой. Но об этом, говорит блогер раньше времени лучше не думать.

— Возможно, если меня задержат, мне будет холодно, — рассуждает собеседница. — Возможно, я расплачусь… Но знаете, Виктор Франкл — психолог, который прошел Аушвиц, правильно сказал: в концлагерях выживали не те, кто физически сильнее, а те, у кого был смысл жить, мечта. Я верю в то, что делаю. Сутки — это та цена, которую я готова заплатить, чтобы показать свое несогласие.

Фото: личный архив героини

— Вам страшно?

— Да что мы знаем о страхе? А вы представьте, как страшно тем, кто со всей дури бьет на камеру мирных людей. Как они спят? У нас в микрорайоне живут силовики. Они даже ничего не могут написать в общий чат, высказаться, что-то обсудить. Мы с ними не общаемся.

«Благодаря этому общему желанию перемен мы познакомились с людьми, которые живут рядом»

Муж Инну поддерживает и, если она «идет гулять» одна, подменяет ее с детьми.

фото: tut.by

«Мне нравится тема ответственности, — говорит собеседница. — Когда ты ответственен не только за свою жизнь, семью, но и за свою улицу, район, город. Как, например, я могу возмущаться тем, честно ли у нас проходят выборы, если не пошла и не попробовала провести их честно? Поэтому я стала независимым наблюдателем».

— Мы сидим у вас в хорошем доме, в хорошем микрорайоне, зачем вам выходить на улицу?

— Пирамиду Маслоу никто не отменял. Мои базовые потребности удовлетворены. У меня нет страха остаться без куска хлеба или крыши над головой, соответственно, в моей голове возникает следующий вопрос: «А что происходит вокруг меня?». Почему в обществе, где вроде бы я хорошо живу, мы не можем по закону выбрать человека, который должен управлять нашей страной? Кто-то хорошо сказал: свобода — единственный способ жизни. Можно убеждать много поколений, что хорошее рабство лучше, чем нищая свобода, но в какой-то момент общество все равно поймет — свобода не будет нищей, если мы сами возьмем ответственность за свою жизнь. Я и раньше была не согласна с тем, что происходит в стране, но желания одного человека для перемен мало. Важно, чтобы это стало желанием большей части общества. И вот это случилось.

— Как вы это поняли?

— Когда я написала в чате микрорайона, что иду в наблюдатели, другие тоже подхватили эту тему. Мы стали обсуждать политические события, потом выходить в цепи солидарности, устраивать мероприятия с музыкой и вкусняшками. Да благодаря этому общему желанию к переменам мы познакомились с людьми, которые живут рядом. Вдруг выяснилось, как много вокруг отличных соседей. Наш Сокол всегда был довольно активным, но если раньше эту «движуху» создавала небольшая группа активистов, которым мы все были очень благодарны, то теперь жители поняли: мы все ответственны за то, что происходит у нас в районе. Для нас, например, не проблема, собраться всем вместе и пойти убирать ближайший лес. А раз так у нас, значит, и в других частях страны тоже. Кстати, до выборов в нашем чате было около 600 человек, теперь 1200.

фото: tut.by

— Но это все равно в разы меньше, чем всего жителей в микрорайоне.

— 1200 — это только подписчики в одном мессенджере — в Telegram. Для благополучного микрорайона, я считаю, это очень много.

В один из первых дней после выборов мы с мужем поехали в город. Несмотря на то что все говорили про фальсификации, людей, как мне казалось, вышло очень мало. «Но почему так?» — не понимала я. Один парень мне ответил: «Для нашей страны — это уже больше, чем когда-либо. Главное — в головах у людей, даже тех, кто пока сидит дома, перемены уже произошли». И ведь он оказался прав. Мы видим, теперь, если человека что-то не устраивает, он показывает свой протест. Просто разные люди делают это по-разному. И если в будущем мы все устанем от одной формы протеста, появится какая-то другая его форма. На днях, например, мы с жителями Сокола придумали и сняли видеоролик о своем несогласии.

— А свадебное платье с красной полоской какое будущее ждет?

— Часто свадебное платье — это такая бессмысленная вещь. Ты его один раз надеваешь, а потом оно лежит. И выбросить жалко, и место занимает, — улыбается Инна. — Но у моего платья теперь появилась новая история. Возможно, когда-нибудь мои внуки будут с гордостью его рассматривать и слушать, как бабушка гуляла в нем по городу.

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