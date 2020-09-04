«Что ты из себя строишь?! Кто я, и кто ты — простой таксист» 5 4.09.2020, 12:30

5,826

Задержанный на акции гомельчанин встретил милиционера, который допрашивал, и тот избил его за «неправильные» показания.

Задержанный 10 августа на акции протеста Леонид Ковалев сегодня на свободе, но в статусе подозреваемого: в милиции считают, что он «бросал бутылки с зажигательной смесью», сам парень это отрицает.

«Сильные Новости» уже писали об этой истории, но у нее появилось неожиданное продолжение. После всех событий Леонид вернулся на работу, где случайно встретил милиционера, который его допрашивал, и тот его избил. Парень решил рассказать историю, несмотря на угрозы повлиять на ход дела.

Леониду 28 лет, он работает таксистом. Когда парня отпустили, он вернулся к обычной жизни: ездит на своей машине, не работает с сервисами. В ночь с 30 на 31 августа к шести утра подъехал к ночному клубу «Немо», там от «борта» взял пассажира. Им оказался сотрудник правоохранительных органов, который допрашивал Леонида после задержания.

— Мне же тогда дали 10 суток. Пока я был в ИВС, ко мне приезжали разные следователи, опера. Их было много, и фамилии я не запомнил. Он подошел, говорит: «О, Леник! Поехали на Солнечную». В машину он сел уже пьяный, с ним была женщина. Вел себя нормально. Ближе к Солнечной начал меня вопросами закидывать. Говорит: ты неправильные показания даешь, сдай своих подельников. Я ответил, что знать не знаю этих ребят, приехал туда с племянником, а кто кидал, кто что делал, не знаю — как я опознаю?!

«Что ты из себя строишь?! Кто я, и кто ты — простой таксист»

По словам Леонида, этот человек показывал ему фотографии, настаивал, чтобы он опознал людей на них.

— Там свет отключен был, виден был только свет от фар машин. На всех маски до глаз, капюшоны. Я лиц не видел. Он мне говорит, мол, хотя бы одного опознай. Потом посмотрел на мой телефон и потребовал выключить диктофон. Я объяснил, что диктофон не включен, работает приложение для такси.

Дальше, рассказывает таксист, пассажир потребовал отдать ему телефон или отключить его. Парень отказывался, потому как тот фиксирует поездку. После этого милиционер сказал остановить машину.

— Я начал притормаживать, даже не успел, а он сзади одной рукой меня обхватил, правой заглушил машину и забрал ключ. Оббежал с другой стороны, открыл дверь и с ноги меня ударил. По голове и по руке (я успел как-то закрыть лицо рукой). Вышвырнул меня из машины, я даже не сопротивлялся, и разбил телефон. А потом началось: «Что ты из себя строишь?! Кто я, и кто ты — простой таксист».

Парень начал убегать, не подпускал милиционера к себе близко. «Погоня» длилась около 20 минут.

— Тут он уже, видимо, немного протрезвел. Просил договориться. Говорил, что заплатит мне за телефон, сколько надо, лишь бы это никуда дальше не пошло. Мол, и ему прилетит, и мне, — вспоминает Леонид.

«Одна сказала, что записи есть. Вторая — что камера ничего не записала»

На место начали съезжаться таксисты. Один из них дал Леониду телефон, и парень вызвал милицию. Пока наряд ехал, пассажир пропал. Молодой человек написал заявление, следственно-оперативная группа сделала фотографии на месте, осмотрела машину. Леонида отвезли в областную больницу.

— Зафиксировали повреждение мягких тканей на виске. Потом мне сказали, что моего «обидчика» нашли.

Все происходило недалеко от «Гиппо», у дороги был ларек, на нем камера. В момент происшествия на видеорегистраторе у Леонида не было флешки, да и ее милиционер бы забрал — первым делом искал карту памяти в устройстве. Поэтому парень поехал посмотреть записи с камеры. Вся надежда была на них.

— Одна продавщица сказала, что записи есть, вторая — что камера не работала и ничего не записала. Мол, приезжали до меня следователи и уже смотрели.

Сегодня Леонид — подозреваемый по уголовному делу, связанному с брошенной бутылкой с зажигательной смесью. Молодой человек изначально просил сотрудников правоохранительных органов смотреть записи с камер видеонаблюдения. В СК, рассказывает, ему их показывали — там видно, как разбегается толпа, остается один Леонид, ничего не бросает.

— У меня в руках была камера, я пытался снимать. Она пропала с записью вместе с вещами после задержания. Потом видно, как я иду, держу руки в карманах. Я не убегал, поэтому они сказали, что я из толпы «коктейльщиков».

Тем не менее, подозрений с него не снимают, а избивший молодого человека милиционер посоветовал давать «правильные» показания, если тот хочет остаться на свободе.

— Как-то сказал намеком, что не останется в стороне [в деле с брошенной бутылкой с зажигательной смесью]. Говорит, ты подозреваемый, учти, что статус свидетеля надо заслужить.

«Как у вас хватило ума заявление на сотрудника МВД писать?»

По словам Леонида, милиционер разломал телефон на две части, его забрали оперативники, как и заключение из больницы. Материалы сначала направили в СК, потом вернули в милицию. Парень опасается, что ситуацию хотят замять. Сегодня он уточнял показания, «чтобы дело снова могли направить из милиции в СК».

Во время дачи показаний Ковалеву рассказали, что видео с камер нет, а тот самый сотрудник органов написал на него заявление за лжесвидетельство и его знакомая, которая сидела на соседнем сидении, подтвердила, что конфликта и нападения не было.

— Майор говорит: как у вас хватило ума заявление на сотрудника МВД писать? Мол, ты один, а их двое. Сейчас я поехал на судмедэкспертизу, там осмотрели мои синяки, которые остались на руках. Сказали, до месяца результаты делаются, может, неделю или две.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».