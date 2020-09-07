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Россия потребовала от режима Лукашенко погасить долг за газ в течение сентября

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  • 7.09.2020, 18:56
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Россия потребовала от режима Лукашенко погасить долг за газ в течение сентября
Фото: ТАСС

Текущая задолженность режима Лукашенко составляет $328 млн.

Режим Лукашенко и Россия достигли «принципиальной договоренности» по вопросу погашения задолженности за российские поставки газа. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — уточнил он.

Новак отметил, что исходит из таких сроков после разговора с министром энергетики и финансов Беларуси Виктором Каранкевичем. По словам российского министра, в республике уже идет работа по сверке задолженности и «взысканию источников для того, чтобы долг погасить».

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