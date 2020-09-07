Россия потребовала от режима Лукашенко погасить долг за газ в течение сентября

Россия потребовала от режима Лукашенко погасить долг за газ в течение сентября3
- 7.09.2020, 18:56
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Текущая задолженность режима Лукашенко составляет $328 млн.
Режим Лукашенко и Россия достигли «принципиальной договоренности» по вопросу погашения задолженности за российские поставки газа. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.
«Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов», — уточнил он.
Новак отметил, что исходит из таких сроков после разговора с министром энергетики и финансов Беларуси Виктором Каранкевичем. По словам российского министра, в республике уже идет работа по сверке задолженности и «взысканию источников для того, чтобы долг погасить».