Александра Герасименя: Наша сила — в людях

Александра Герасименя: Наша сила — в людях4
- 8.09.2020, 8:47
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Трехкратная медалистка ОИ и чемпионка мира по плаванию прокомментировала последние события в Беларуси.
Трехкратная медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя прокомментировала последние события в Беларуси на своей странице в инстаграме.
— Чем больше нас «прессуют», тем более мы уверены в том, что делаем все правильно! Добро выше зла, сердце всегда победит чистый расчет, а народная молитва — насилие в «законе». Наша сила в людях! Честных, справедливых, милосердных, смелых. В каждом из вас, кто не молчит, в каждом кто стремиться донести правду в свет, даже в том кто молчит, но солидарен, вы уже ближе к свету!