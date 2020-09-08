68-летний полковник хотел уберечь людей возле «Риги», а получил пулю в живот 8 8.09.2020, 15:15

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Александр Воропаев

Фото: Дарья Сапранецкая / TUT.BY

О своем выборе он не жалеет.

Полковник юстиции в отставке Александр Воропаев вечером 10 августа пошел к универсаму «Рига». Но в итоге он получил пулю в живот и ногу от человека из спецбронемобиля, после чего был в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь, пишет tut.by.

Сейчас Александр Васильевич проходит реабилитацию.

Изначально Александр Васильевич не планировал публично говорить о том, что произошло с ним 10 августа.

Журналисты встретились с Александром Воропаевым на берегу Слепянской водной системы. Именно здесь после двух операций и выписки из военного госпиталя ему рекомендовал гулять врач. Полковник в отставке идет бодро, но немного прихрамывает, а когда ветер поднимает рубашку — то на животе виден бандаж после хирургической операции. Но о своем выборе — пойти 10 августа к универсаму «Рига» — он не жалеет.

Александр Васильевич вспоминает, что 9 августа в Минске начались проблемы с интернетом, и узнать, что происходит на улицах, было сложно. Но вечером 10 августа он услышал от людей много противоречивой информации. Мол, в районе универсама «Рига» протестующие идут в атаку на ОМОН, строят баррикады, а силовики в них стреляют. Это впечатлило офицера, ведь он знает, к чему приводили столкновения в горячих точках вроде Тбилиси и Сумгаита в конце 1980-х.

— Поэтому я немедленно поехал к универсаму «Рига», чтобы увидеть все своими глазами и попытаться предотвратить негативные массовые действия, если они там будут.

Александр Воропаев пришел к универсаму «Рига» около полуночи. Он говорит, что увидел там около 80 человек.

— Нарушений общественного порядка не допускалось, все были в нормальном, приподнятом состоянии. Каких-либо видимых признаков, указывающих на наличие массовых беспорядков, видно не было. Естественно, я ободрился, что слух о массовых беспорядках категорически не соответствует действительности, — пишет Александр Васильевич в своем заявлении на имя начальника управления Следственного комитета по Минску.

«В меня, как в суслика, начали просто так стрелять»

Александр Васильевич говорит, что пробыл там всего 10−15 минут и пошел домой по пешеходной дорожке возле универсама «Рига».

— Неожиданно сзади, со стороны перекрестка улиц Куйбышева и Сурганова, прозвучал громкий звуковой сигнал. Обернувшись, я увидел, как спецбронеавтомобиль камуфлированной раскраски на скорости 30−40 километров в час поворачивает с улицы Куйбышева на улицу Сурганова. Люди разбежались, я остался на тротуаре один. Для того чтобы работники правоохранительных органов не приняли меня за лицо, которое может потенциально угрожать их безопасности либо безопасности граждан, я поднял руки и стал опускаться на колени. Ладони я держал разжатыми, чтобы было видно, что у меня в руках ничего нет. Тротуар, где я находился, хорошо освещался, я находился лицом к спецбронеавтомобилю, — сказано в вышеупомянутом заявлении Александра Васильевича.

В этот же момент из люка на крыше машины показался человек в спецформе и два раза прицельно выстрелил в Александра Воропаева, попав резиновыми пулями в живот и ногу, пишет он в заявлении. Результат (он же диагноз) — огнестрельное пулевое слепое проникающее ранение живота с повреждением тощей кишки и большого сальника, плюс — ранение левой ноги. Александр Васильевич благодарит парня, оказавшего ему первую помощь, а также врачей военного госпиталя.

Расстояние между ним и стрелявшим было около 20 метров, говорит полковник в отставке. Поэтому он считает, что стал жертвой недопустимого куража со стороны стрелявшего и полной незаконности его действий. Он просит Следственный комитет установить личность стрелявшего и дать его действиям правовую оценку. Он также написал и заявление в прокуратуру.

— Применение оружия было совершенно незаконно, потому что я стоял один и на виду. А в меня, как в суслика, начали просто так стрелять. Я 25 лет охранял государство и народ — и для меня это просто запредельно. Более того, он бы не попал в меня, если бы я не был человеком, воспитанном на уважении к закону, и не думал бы, что милиция — это орган, который защищает меня. Тогда я бы просто ушел от выстрела. Да, конечно, можно сказать, что мне надо было сидеть со своей гражданской позицией дома. А с другой стороны, может, моя гражданская позиция спасла кого-то от пули.

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