«Беларусь бастует!»: Рабочие Мозырского НПЗ приятно удивили 6 9.09.2020, 9:06

9,471

Фото: mazyr.by

На заводе остановлены еще несколько важных установок.

Телеграм-канал «Беларусь бастует!» сообщил об остановке рабочими Мозырского НПЗ еще одной части производства.

«Рабочие Мозырского НПЗ приятно удивили. Скорее всего в ответ на массовые задержания и насилие в эти выходные они остановили еще несколько установок, - пишет работник цеха ремонтно-механического производства. - Причем остановленные ранее «Сера» и «Сера-2» до сих пор так и не запустились.

На фото видны факела, которые в норме должны испускать пламя небольшой высоты. Сейчас пламени нет вообще, что само по себе очень редкое явление, а заводоуправление пытается держать по этому поводу информационную блокаду, будто бы ничего не происходит.

Также некоторые заводчане поговаривают о том, что они не собираются спешить с запуском уже остановленных установок и будут этому процессу всячески препятствовать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».