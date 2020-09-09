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Андрей Швед назначен генпрокурором Беларуси

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  • 9.09.2020, 12:15
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Андрей Швед назначен генпрокурором Беларуси
Фото: Belta

Преступника Конюка хотят направить работать дипломатом.

Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, назначен генеральным прокурором Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

Диктатор отметил, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора 9 лет. "Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Лукашенко.

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