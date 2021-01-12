Почему Майя Санду первым делом поехала в Киев 9 12.01.2021, 16:48

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Фото: Офис Президента Украины

Перед Украиной и Молдовой стоят общие вызовы.

Во вторник, 12 января, Майя Санду совершила свой первый зарубежный визит в должности президента Молдовы. Санду, одержавшая в ноябре победу над пророссийским политиком Игорем Додоном, приехала в Украину – там состоялась ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

О том, какое значение будет иметь именно этот визит, «Настоящему Времени» рассказал директор Института европейских политик и реформ, экс-замминистра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Юлиан Гроза.

— Как считаете, почему именно Украина стала первой страной для заграничной поездки Санду?

— Украина – один из двух соседей Республики Молдова. Румыния и Украина являются естественными стратегическими партнерами Республики Молдова, и возобновление стратегических двусторонних отношений с Румынией и Украиной является одним из важнейших приоритетов внешней политики президента Майи Санду.

В конце прошлого года в Республике Молдова принимали президента Клауса Йоханниса. И идея была – возобновить отношения на уровне президентов между Румынией и Республикой Молдова. Вот сегодня Майя Санду находится в Киеве с той же целью. И это важно, потому что в последние годы не было никаких отношений на уровне президентов наших стран.

— А можно ли предположить, что Молдова ищет союзников в решении вопроса Приднестровья и Украина оказалась первой в этом списке?

— Конечно. У Украины и Республики Молдова есть общие вызовы. Территориальная целостность наших стран под риском. И в этом плане, с другой стороны, Украина – стратегический щит безопасности для Республики Молдова. Наши страны сталкиваются, как я говорил, с проблемой несоблюдения территориальной целостности Российской Федерацией, с гибридными угрозами безопасности со стороны Российской Федерации. Молдова и Украина должны укрепить свои отношения, свое сотрудничество в оперативном плане, в стратегическом плане, в области безопасности и обороны.

— В анонсе визита Майи Санду в Киев говорится, что в Украине собираются обсуждать вопросы безопасности. Как вы считаете, может ли Украина помочь выведению российских войск с территории Молдовы?

— Украина участвует в формате переговоров «пять плюс два» по приднестровскому конфликту. В этом плане все решения по этому конфликту, включая вывоз войск, обсуждаются в этом формате. Мы все знаем, что у Российской Федерации есть международные обязательства о вывозе своих войск. Была принята резолюция Ассамблеей ООН. В прошлом году Российская Федерация говорила о своем обязательстве утилизировать военные боеприпасы и о продолжении вывоза своих боеприпасов с территории Республики Молдова. И в этом плане, конечно, Украина может участвовать.

В то же время я думаю, что одним из важных моментов для обеспечения контроля на границе между Республикой Молдова и Украиной в сфере безопасности является укрепление процессов создания совместных пунктов пропуска на нашей границе на территории Украины. Это будет одной из важнейших контрибуций Украины для укрепления в вопросах безопасности наших стран.

— Майя Санду озвучила, что хочет обсудить с Зеленским путь в Европейский союз: чем Украина и Молдова могут помочь друг другу на этом пути.

— У Украины и Молдовы есть несколько вызовов, но есть и общие цели. Украина – один из основных экономических торговых партнеров Молдовы. Борьба с коррупцией, борьба с контрабандой – одни из ключевых приоритетов президента Зеленского. Майя Санду разделяет те же цели. Обе страны, особенно компетентные органы, могут и должны делать больше в этих направлениях.

Есть также некоторые проблемы, которые необходимо решить. Например, экологическая проблема реки Днестр. В то же время есть экономический интерес Украины к увеличению мощности производства гидроэнергии. Но, говоря о европейском пути, обе страны связаны с Европейским союзом подписанным соглашением об ассоциации.

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