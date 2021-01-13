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Партизаны из Гродно предупредили карателей

  • 13.01.2021, 9:08
  • 1,603
Партизаны из Гродно предупредили карателей

Белорусский народ будет вершить правосудие.

Партизаны Гродно уверены, что все преступления белорусских силовиков будут расследованы, а исполнители преступных приказов будут наказаны.

Об этом жители Гродно заявили на ежедневной акции протеста, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

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