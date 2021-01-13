Узурпатор выстрелил себе в ногу 5 13.01.2021, 9:25

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Таракан разрушит экономику собственными руками.

Много лет белорусские власти предпринимали большие усилия, чтобы привлечь в страну иностранные инвестиции, пишет в своем телеграм-канале политический аналитик Валерий Карбалевич.

Каждый год составляются соответствующие планы. Они разверстываются по министерствам и регионам. Создаются специальные анклавы или, условно говоря, офшоры, с льготными условиями для бизнеса: свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, индустриальный парк «Великий камень».

И вот свою лепту в эту титаническую работу внес Лукашенко. 12 января, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, он, упоминая западные санкции, заявил: «В Беларуси работают тысячи иностранных предприятий — мелкие, средние, крупные. Эти страны должны понять: у нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы».

То есть добро пожаловать иностранным инвесторам в Беларусь. В качестве жертв. Лукашенко разрушит экономику собственными руками.

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