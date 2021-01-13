закрыть
13 января 2021, среда, 11:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Узурпатор выстрелил себе в ногу

5
  • 13.01.2021, 9:25
  • 2,423
Узурпатор выстрелил себе в ногу

Таракан разрушит экономику собственными руками.

Много лет белорусские власти предпринимали большие усилия, чтобы привлечь в страну иностранные инвестиции, пишет в своем телеграм-канале политический аналитик Валерий Карбалевич.

Каждый год составляются соответствующие планы. Они разверстываются по министерствам и регионам. Создаются специальные анклавы или, условно говоря, офшоры, с льготными условиями для бизнеса: свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, индустриальный парк «Великий камень».

И вот свою лепту в эту титаническую работу внес Лукашенко. 12 января, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, он, упоминая западные санкции, заявил: «В Беларуси работают тысячи иностранных предприятий — мелкие, средние, крупные. Эти страны должны понять: у нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы».

То есть добро пожаловать иностранным инвесторам в Беларусь. В качестве жертв. Лукашенко разрушит экономику собственными руками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Узурпатору вынесен окончательный вердикт
Узурпатору вынесен окончательный вердикт Юрий Пшенник
Стратегию утвердил народ
Стратегию утвердил народ Андрей Санников
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса Дмитрий Бондаренко
Это касается всех нас
Это касается всех нас Ирина Халип