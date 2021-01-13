«Долгий» ковид: русская рулетка для молодых и здоровых 13.01.2021, 9:33

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Сколько людей болеют в затяжной форме?

Каждый десятый заразившийся коронавирусом продолжает испытывать симптомы заболевания и по прошествии восьми недель. Риск такого протекания болезни, которое называют "долгим ковидом", превращает жизнь даже молодых и здоровых заразившихся в подобие "русской рулетки" с непредсказуемым исходом, считает ведущий британский иммунолог, сообщает ВВС.

Группа работников британской системы здравоохранения, у которых заболевание приняло долгую и тяжелую форму, и профессионалы в области медицины на заседании парламентской группы во вторник описали течение болезни.

По их словам, спустя длительное время после заражения многие продолжают испытывать боли, постоянное утомление и тяжелые повреждения нервной системы.

Даже для молодых и здоровых людей заражение вирусом может нести серьезные риски, предупреждают они, предостерегая от "черно-белого" восприятия ковида, который якобы или смертелен или протекает легко и быстро.

Действительно, большинство людей переносит заражение сравнительно легко, но у значимого меньшинства - от 5% до 10% - симптомы сохраняются на протяжении нескольких недель после заражения.

Присутствие таких "долгоиграющих" симптомов и называют "долгим ковидом". Они могут проявлять себя по-разному, в спектре от беспокоящих до совершенно изнурительных. Среди них удушье, хроническая усталость, утрата обоняния и вкуса, а в крайних случаях - повреждения внутренних органов.

Также заболевшие говорят о появлении у них диабета, тромбов и диареи. Есть даже предварительные признаки, указывающие на изменения в структуре головного мозга у некоторых заразившихся.

Доктор Натали Макдермотт - педиатр, которая считает, что коронавирусом она заразилась от коллеги.

После заражения у нее появились боли, которые мешают ей ходить. Врачи подозревают у нее повреждение спинного мозга.

"Молодые люди, которые считают себя неуязвимыми, должны быть более осторожными", - говорит она.

"Мне 38, и я, возможно, уже не смогу ходить без костылей. Возможно, мне придется передвигаться в инвалидной коляске", - предполагает Макдермотт.

"Да, вы скорее всего не умрете, но могут появиться хронические проблемы", - добавляет она, обращаясь к к молодому поколению.

Сколько людей болеют в затяжной форме?

Точное их количество неизвестно.

Переболевшая "долгим" ковидом профессор и врач Нисрин Алван из Саутгемптона говорит, что потенциально количество таких же, как она, пациентов может оказаться ошеломляющим.

Если в этой форме болеют 10% заразившихся, то речь может идти о 40 тыс. случаев в одной Британии только за последнюю неделю, говорит она.

Британское национальное бюро статистики публиковало результаты пробного опроса, целью которого было определить число заболевших "долгим" ковидом, но не смогло прийти к точной оценке из-за того, что из опроса выбыло слишком много участников.

Предварительная оценка, сделанная на основе этого опроса, говорит о том, что длительное течение болезни отмечается у каждого десятого заразившегося.

Согласно другим исследованиям, от вируса продолжает страдать один из 20 пациентов по результатам наблюдений на девятую неделю после заражения, а у каждого 50-го симптомы могут сохраняться дольше трех месяцев.

Даже если вы не умрете

"Мы говорим так, будто смерть - единственный плохой исход заболевания", - говорит доктор Алван.

Однако и она подчеркивает, что коронавирус может оставлять инвалидами прежде совершенно здоровых людей, влияя на их возможность работать и заботиться о своих семьях.

"У нас нет системы, для того чтобы записывать такие случаи и мы не можем оценить ущерб", - говорит она.

Помимо того, что точное количество заболевших в затяжной форме неизвестно, на заседании рабочей группы было отмечено отметили, что до сих пор крайне мало известно о биологических механизмах длительного течения заболевания.

"Это глава для учебников медицины, которая пока не написана и которую нужно написать", - отметил иммунолог Дэнни Альтманн из Имперского колледжа Лондона.

"Это действительно похоже на "русскую рулетку", - добавил врач.

"Даже если вы не в группе риска и не умрете [...] вы не можете знать, пойдете ли на поправку в течение нескольких недель или окажетесь на костылях или в креске-каталке", - предостерегает он.

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