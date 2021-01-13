Слобода и Смолевичи: Мы должны долбить этих подонков
- 13.01.2021, 10:54
Методов много, главное — не останавливаться!
Как пишет Telegram-канал «Баста!», Слобода и Смолевичи провели громкий марш:
- Мы очень скучаем по тем временам, когда марши были многотысячными. Мы хотим перестать бояться своей тени, хотим с гордостью нести свой «сцяг» над головой! И мы обязательно этого добьемся!
Этого надо именно добиваться... Мы должны долбить, долбить и долбить этих подонков. Методов много, главное — не останавливаться!
И тогда наши голоса услышат все!
Наше ликование победой будет безгранично! Объятия и улыбки будут повсюду!