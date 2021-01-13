Слобода и Смолевичи: Мы должны долбить этих подонков 13.01.2021, 10:54

Методов много, главное — не останавливаться!

Как пишет Telegram-канал «Баста!», Слобода и Смолевичи провели громкий марш:

- Мы очень скучаем по тем временам, когда марши были многотысячными. Мы хотим перестать бояться своей тени, хотим с гордостью нести свой «сцяг» над головой! И мы обязательно этого добьемся!

Этого надо именно добиваться... Мы должны долбить, долбить и долбить этих подонков. Методов много, главное — не останавливаться!

И тогда наши голоса услышат все!

Наше ликование победой будет безгранично! Объятия и улыбки будут повсюду!

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