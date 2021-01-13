Стачком «Беларуськалия»: Терпение рабочих не безгранично

Стачком «Беларуськалия»: Терпение рабочих не безгранично6
- 13.01.2021, 17:26
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Бастующие работники раскритиковали солигорский «Шахтер» за покупку дорогостоящего футболиста.
Стачком ОАО «Беларуськалий» выпустил заявление о трансфере нигерийского форварда Эзе Океухи в «Шахтер».
«Своими кровью и пóтом трудящиеся ОАО «Беларуськалий» оплачивают такие «покупки». Задайте себе вопросы: «Неужели на предприятии все настолько хорошо, что можно позволить себе подобные траты? Решены вопросы с вентиляцией в шахтах, с запчастями, с ОТ и ПБ? Неужели нельзя потратить эти деньги с толком для рабочих?»
Конечно, можно! И мы уверены, что каждый из читающих с ходу найдет десятки вариантов, как сделать это с умом.
«Но зачем? Ведь рабочие все оплатят и так. Они довольны той костью, в виде «лукавого» повышения зарплаты, которую мы им бросили!» – вот что скажут холуи из администрации.
Будут ли они правы? Время покажет. Терпения у рабочих много. Но оно не безгранично», – говорится в заявлении.