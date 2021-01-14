ЕСПЧ дал ход делу «Украина против России» об аннексии Крыма 1 14.01.2021, 13:35

2,362

Европейский суд по правам человека принял решение о приемлемости украинского иска.

Европейский суд по правам человека большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Об этом 14 января сообщается на странице суда в Twitter, сообщает gordonua.com.

Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми", говорится в сообщении.

Grand Chamber decision Ukraine v. Russia (re Crimea) - complaints concerning pattern of human-rights violations partly admissiblehttps://t.co/nrf0Duc0Ps#ECHR #CEDH #ECHRpress — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) January 14, 2021

"Победа. Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека. Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу", – заявил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

По словам министра, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

В релизе речь идет о делах "Украина против России" №20958/14, содержание которого охватывает жалобы правительства Украины на нарушение Россией прав граждан, и №38334/18 (относительно массовых и систематических нарушений прав украинских граждан, которые незаконно удерживаются и преследуются на временно оккупированной территории Крыма и территории РФ).

Первое по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».