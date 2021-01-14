Над Минском появился световой столб

Над Минском появился световой столб6
- 14.01.2021, 14:02
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Яркая светящаяся колонна поднялась в небо из-под горизонта.
Сегодня утром над Минском заметили световой или же солнечный столб. Посмотрите, как это выглядело, пишет tut.by.
Солнечный столб — это разновидность солнечного гало, которая выглядит как яркая светящаяся колонна, поднимающаяся в небо из-под горизонта.
Напомним, гало появляется рядом с Луной или Солнцем из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Бывают разные виды этого явления — световые столбы, круги или различного рода дуги.