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Над Минском появился световой столб

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  • 14.01.2021, 14:02
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Над Минском появился световой столб
Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Яркая светящаяся колонна поднялась в небо из-под горизонта.

Сегодня утром над Минском заметили световой или же солнечный столб. Посмотрите, как это выглядело, пишет tut.by.

Солнечный столб — это разновидность солнечного гало, которая выглядит как яркая светящаяся колонна, поднимающаяся в небо из-под горизонта.

Напомним, гало появляется рядом с Луной или Солнцем из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Бывают разные виды этого явления — световые столбы, круги или различного рода дуги.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY
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