Ученые обнаружили две вращающиеся друг вокруг друга планеты 2 16.01.2021, 19:59

2,240

Они находятся в 430 световых годах от Земли.

Швейцарские астрономы из Бернского университета открыли двойную звезду, которая представляет собой коричневые карликовые планеты, вращающиеся друг вокруг друга. Соответствующая публикация появилась в научном журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет lenta.ua.

Открытие удалось сделать благодаря изображениям, сделанным с помощью астрономической обсерватории Хаббл. Двойная звезда получила название CFHTWIR-Oph 98. Она состоит из двух коричневых карликовых планет – Oph 98 A и Oph 98 B, в атмосфере которых обнаружены следы воды. Они находятся в 430 световых годах от Земли в экваториальном созвездии Змееносец. Расстояние между объектами составляет 200 астрономических единиц.

По снимкам специалисты определили, что масса коричневых карликов небольшая. Oph 98 A в 15 раз больше Юпитера, а Oph 98 B – лишь в восемь раз. Кроме того, двойная звезда является довольно молодой: она возникла около трех миллионов лет назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».