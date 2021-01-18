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Страшная цифра?

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  • Александр Чубрик
  • 18.01.2021, 10:57
  • 4,218
Страшная цифра?
Александр Чубрик
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почему в Беларуси перестали публиковать данные по смертности.

Известный экономист Александр Чубрик в статье для tut.by задается вопросом, зачем прячут от народа такие важные сейчас цифры.

- Почему последние данные о численности населения, которые мы знаем — это предварительная цифра на 1 апреля 2020 года? Почему в 2020 году не были опубликованы данные по рождаемости и смертности за первое полугодие и 9 месяцев — сроки, установленные постановлением Совета министров № 911 от 24.12.2019, давно прошли?

Почему эксперты должны охотиться за данными ЗАГСов, собирать по крупицам информацию из медиа о смертях врачей, чтобы на их основе пытаться оценить реальный масштаб смертности 2020 года? Потому что люди, которые являются профессионалами европейского уровня, зачем-то прячут от народа то, что ему принадлежит — правду.

Поверьте, она никого не испугает, как не испугала в свое время реальная цифра по безработице. Пугает то, кем мы можем стать, если продолжим в том же духе.

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