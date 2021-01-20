Аналитик: Азербайджанский газ ослабляет влияние РФ в Европе 1 20.01.2021, 12:56

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фото: wem.az

Российское влияние на энергетическом рынке падает.

Поставки азербайджанского газа в Европу через Южный газовый коридор после запуска Трансадриатического газопровода TAP являются эффективным инструментом снижения зависимости Европы от газа из РФ и ключевым элементом европейской энергетической безопасности.

Об этом пишет в своем материале на сайте исследовательского института The Jamestown Foundation аналитик Рауф Мамедов.

«31 декабря 2020 года по Трансадриатическому газопроводу (TAP) были доставлены первые объемы природного газа с месторождения Шах Дениз у каспийского побережья Азербайджана в Грецию и Болгарию. Трубопровод протяженностью 2175 миль является европейским отрезком Южного газового коридора (ЮГК), который соединяет Каспийское море с Европой. Хотя ввод в эксплуатацию ЮГК приходится на тяжелое время для мировой экономики, он представляет собой важный инструмент, направленный на диверсификацию импорта газа в Европу и, тем самым, на снижение ее зависимости от российского природного газа (…)», – пишет аналитик.

«Сегодня, как сам импорт газа в Европу, так и ее газовая инфраструктура гораздо более диверсифицированы, чем десять лет назад (период российско-украинского газового кризиса в 2009 году – ред.). Европа стала гораздо более устойчивой во многом благодаря повышению роли сжиженного природного газа на континенте и усилий ЕС по развитию соответствующей региональной инфраструктуры. (…) увеличение импортных мощностей СПГ предоставило европейским покупателям, которые ранее полагались на российские поставки, больше возможностей», – рассказывает эксперт.

Например, Турция, которая раньше во многом зависела от газа «Газпрома», значительно диверсифицировала свой импортный портфель, добавив две плавучие установки для хранения и регазификации СПГ. Другой пример – недавно открывшийся в Хорватии терминал на острове Крк, который получил первую партию СПГ 1 января.

Кроме того, у Европы теперь больше возможностей получать природный газ через Южный газовый коридор. Открытие обширных газовых месторождений в Восточном Средиземноморье предоставило альтернативы.

«Трубопровод TAP имеет возможность обратного потока, и его пропускную способность можно легко увеличить, добавив необходимые сооружения. Эти факторы, наряду с нынешними 10 млрд кубометров газа в год, создают возможности для улучшения соединяющей инфраструктуры региона и подключения ее к другим входящим трубопроводам в будущем. Хотя TAP не является «серебряной пулей» против зависимости региона от российского газа, он, несомненно, является незаменимым компонентом в достижении европейской энергетической безопасности», – подытожил автор.

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