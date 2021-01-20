Ученые обнаружили скрытую пирамиду внутри культового сооружения майя 1 20.01.2021, 15:10

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Археологи раскрыли тайну храма Кукулькана.

В мексиканском штате Юкатан, внутри культового сооружения майя Эль-Кастильо, также известного как Храм Кукулькана, археологи нашли вторую "скрытую пирамиду".

Об этом пишет Express.

Древние майя насчитывают более 4000 лет и славятся своей архитектурой, математикой и астрономическими верованиями. Многие из их впечатляющих построек до сих пор стоят в джунглях юго-восточной Мексики, Гватемалы, Белиза и западных частей Гондураса.

Доступ в Кукулькан был остановлен в 2006 году. Но исследователь под ником Anyextee сумел заглянуть внутрь.

"Внутри есть скрытые камеры - не одна, а две скрытые конструкции внутри - как русская матрешка", - рассказал он.

Построенная цивилизацией майя где-то между восьмым и двенадцатым веками, пирамида служила храмом божеству Кукулькану. Он имеет под собой структуру, которая, вероятно, была построена несколькими веками ранее.

Пирамида состоит из ряда квадратных террас с лестницами, ведущими на каждую из четырех сторон храма на вершине. Скульптуры змей спускаются по бокам северной балюстрады.

В период весеннего и осеннего равноденствия вечернее Солнце падает на северо-западный угол пирамиды и отбрасывает серию треугольных теней на северо-западную балюстраду, создавая иллюзию змея, "ползущего" по пирамиде.

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