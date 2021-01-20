«У него проломлен череп»: врач Сорокин рассказал подробности об убийстве лукашистами Романа Бондаренко 7 20.01.2021, 15:44

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Артем Сорокин

Медик-анестезиолог больницы скорой помощи сообщил детали своей матери, когда вернулся с дежурства.

Врач-анестезиолог Минской больницы скорой помощи Артем Сорокин уже три месяца находится в заключении за то, что рассказал о диагнозе убитого протестующиюго Романа Бондаренко. Его родители рассказали подробности дела «Народнай Волі».

Мать Артема Сорокина Галина рассказала, что сын после операции 12 ноября приехал к родителям и рассказал им, что в больницу привезли сильно избитого человека – Романа Бондаренко.

«Стал у порога, смотрю –у него в глазах слезы. И рассказывает: «Мама, сегодня был такой ужасный случай! К нам поступил избитый парень. У него проломлен череп, в рану выступил отечный мозг. Сам тоже весь избит. И мы всю ночь работали над тем, чтобы заправить этот мозг хотя бы под кожу. Но шансов выжить у него нет», – рассказала «Народнай Волі» женщина.

Она считает, что властям не понравилось, что в опубликованном протоколе было написано, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя.

«Это, наверное, и оказалось сигналом для силовиков, чтобы доказать: убитый Рома Бондаренко был пьян. Вопреки анализам и протоколу», – считает она.

Женщина, которая сама является медиком, прокомментировала и официальную версию о том, что алкоголь обнаружен в моче убитого.

«Но этанол в моче говорит о прошедшем времени. То есть если ты, скажем, месяц назад пил вино, то в моче у тебя могли остаться следы этанола. Трезвый ты или нет в этот момент, может показать только анализ крови. А в крови у Романа Бондаренко на момент поступления в больницу был ноль промилле алкоголя», – подчеркнула она.

Галина Сорокина сообщила, что ее сына задержали на работе 18 ноября, а потом пришли с обыском домой. Понятой, по ее словам, был в наручниках и с синяками под глазами, возможно, бездомный.

«Из дома забрали компьютерную технику, электронные носители, фотоаппарат, две электронные книги, телефон Наташи [жены Артема. – Ред.], даже бланки рецептов и 50 долларов, которые нашли. Наташа спрашивает: «А зачем деньги забираете? У меня же трое детей, мне за что-то жить надо». В ответ бросили: «Проживешь», –сообщила мать задержанного врача.

Говоря о видео с раскаянием сына, родители заявили, что его могли шантажировать семьей. Также ему обещали скорое освобождение, но «когда с Артема в СИЗО КГБ взяли признательные показания, то его перевели в следственный изолятор на Володарского, а про все обещания забыли». Не согласны родители и с квалификацией действий сына следствием.

Врач Минской больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин и журналистка tut.by Екатерина Борисевич были задержаны за то, что опубликовали документы с анализами Романа Бондаренко, которого похитили с площади Перемен 11 ноября и избили до смерти.

Согласно документам, в крови Романа не было следов алкоголя. Но Следственный комитет и Александр Лукашенко утверждают, что он был пьяным.

Уголовного дела за убийство Романа Бондаренко до сих пор не возбудили. Общественность подозревает в причастности к убийству председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и его друга Дмитрия Шакуту.

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