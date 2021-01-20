Полный текст инаугурационной речи Байдена 1 20.01.2021, 21:27

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фото: Joe Biden / Twitter

Джо Байден официально стал президентом США.

Джо Байден выступил со своей первой речью в качестве президента США после того, как принял присягу, передает zn.ua.

Полная инаугурационная речь 46-го президента США:

"Главный судья Робертс, вице-президент Харрис, спикер Пелоси, лидер Шумер, лидер МакКоннелл, вице-президент Пенс, мои уважаемые гости, мои сограждане-американцы: Это день Америки. Это день демократии, день истории и надежды, день обновления и решимости через горнило для веков. Америка была заново испытана, и Америка поднялась на борьбу.

Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела, дела демократии. Народ, воля народа была услышана, и воля народа была признана.

Мы снова узнали, что демократия бесценна. Демократия хрупкая. И в это время, друзья мои, демократия восторжествовала.

Поэтому сейчас, на этой священной земле, где только несколько дней назад насилие стремилось поколебать сам фундамент Капитолия. Мы собрались как одна нация, под Богом, неделимы, чтобы осуществить мирную передачу власти, как это было более двух веков назад.

Заглядывая вперед по уникальному американскому пути, мы неугомонные, смелые, оптимистичные и нацелены на нацию, которой, как мы знаем, мы можем и должны быть.

Я благодарю моих предшественников обеих сторон за их присутствие здесь сегодня. Я благодарю их от всего сердца. И я знаю устойчивость нашей Конституции и силу, силу нашей нации, как и президент Картер, с которым я говорил вчера вечером и который не может быть с нами сегодня, но которого мы приветствуем за то, что он прослужил нам всю жизнь.

Я только что дал священную клятву каждому из этих патриотов. Присягу, впервые приведенную к присяге Джорджем Вашингтоном. Но американская история зависит не от кого-то из нас, а от всех нас. От нас, людей, которые ищут более совершенного Союза.

Это великая нация. Мы хорошие люди. И на протяжении веков прошли через шторм, мы зашли так далеко. Но нам еще далеко.

Мы будем двигаться вперед со скоростью и срочностью, потому что нам надо многое сделать в эту зиму опасностей и значительных возможностей. Многое нужно отремонтировать, многие восстановить, много вылечить, многие построить и много выиграть.

Не так много народов в мировой истории сталкивались стояли перед такими вызовами и в такие времена, как мы стоим. Вирус, который наносит вред целым странам. За один год он забрал столько жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую Мировую Войну.

Потеряны миллионы рабочих мест. Сотни тысяч предприятий закрылись. Но век нашей истории подталкивают нас вперед. И поражений больше не будет. Желание выжить подсказывает нам, что сейчас мы не можем иметь четкого представления о том, что нужно делать. Мы должны противостоять вызовам и мы нанести поражение тем вызовам, которые стоят перед нами.

Для того, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее Америки, требуется гораздо больше, чем слова. Для этого необходимо неуловимое из всего, что есть в демократии: Единство. Единство.

В январе 1863 года Авраам Линкольн подписал Декларацию. Когда он поставил ручку на бумагу, сказал: "Если мое имя когда-нибудь войдет в историю, то это будет для этого акта, и вся моя душа в нем". И вся моя душа сегодня в нем. Собрать Америку вместе, объединить наш народ, объединить нашу нацию.

И я прошу каждого американку и американца присоединиться ко мне в этом деле.

Объединиться для борьбы с врагами, с которыми мы сталкиваемся: гневом, негодованием и ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями, безработных и безнадежностью. Объединившись, мы сможем творить великие дела, важные вещи. Мы можем исправить ошибки. Мы можем заставить людей работать на хорошей работе. Мы можем учить наших детей в безопасных школах. Мы можем преодолеть смертельный вирус. Мы можем вознаграждать работу и восстанавливать средний класс и сделать безопасным для всех. Мы можем обеспечить расовую справедливость и мы можем снова сделать Америку ведущей силой добра в мире.

Я знаю, что в наши дни разговоры о единстве могут звучать для некоторых как глупые фантазии. Я знаю, что силы, которые разделяют нас, глубокие, и они реальны.

Но я также знаю, что они не новы. Наша история - это постоянная борьба между американским идеалом, все мы созданы равными, а суровая, уродливая реальность, расизм, нативизм, страх, демонизация давно разорвали нас на части.

Эта борьба вечна, и победа никогда не гарантирована. Из-за гражданской войны, Великой депрессии, мировой войны, 11 сентября. Благодаря борьбе, жертвам и неудачам, наши лучшие ангелы всегда побеждали.

В каждый из этих моментов, достаточно нас, собралось вместе, чтобы нести всех нас вперед. И мы можем сделать это сейчас. История, вера и разум указывают путь, путь единения. Мы можем видеть друг друга не как враги, а как соседи. Мы можем относиться друг к другу с достоинством и уважением.

Мы можем объединить усилия, остановить крики и снизить температуру. Потому что без единства нет покоя, только горечь и ярость. Никакого прогресса, только изнурительное возмущение. Нет нации, только состояние хаоса. Это наш исторический момент кризиса и вызова, а единство - это путь вперед. И мы должны встретить этот момент, как Соединенные Штаты Америки. Если мы это сделаем, я гарантирую, что мы не потерпим неудачу. Мы никогда, никогда, никогда не терпели неудачи в Америке, когда действовали вместе.

И поэтому сегодня, в это время, в этом месте, давайте начнем все заново. Давайте начнем снова слушать друг друга, слышать друг друга, видеть друг друга, проявлять уважение друг к другу. Политика не должна быть бурным огнем, разрушает все на своем пути.

Каждое расхождение не должно быть поводом для тотальной войны. И мы должны отвергать культуру, в которой сами факты манипулируют и даже придумываются.

Мои соотечественники-американцы, мы должны отличаться от этого. Америка должна быть лучше этого. И я верю, что Америка гораздо лучше, чем это. Просто посмотрите вокруг. Здесь мы стоим в тени купола Капитолия, как уже упоминалось ранее, завершенного на фоне Гражданской войны, когда сам союз буквально висел на волоске.

И все же мы выдержали. Мы победили. Здесь мы стоим и смотрим на Большой торговый центр, где доктор Кинг говорил о своей мечте. Здесь мы стоим, где 108 лет назад, на другой инаугурации, тысячи протестующих пытались заблокировать храбрых женщин, марширующих за право голоса. И сегодня мы отмечаем приведения к присяге первой в истории женщины, избранной на национальный пост вице-президента Камалы Харрис. Не говорите мне, что все не может измениться.

Здесь мы стоим напротив Потомака, напротив Арлингтонского кладбища, где в вечном покое покоятся герои, которые отдали последнюю полную меру преданности. И здесь мы стоим буквально через несколько дней после того, как мятежная толпа подумала, что они могут использовать насилие, чтобы заставить замолчать волю народа, остановить работу нашей демократии, выгнать нас из этой священной земле. Этого не произошло. Этого никогда не произойдет. Не сегодня. Не завтра. Никогда. Никогда!

Для всех, кто поддерживал нашу кампанию, я смиренный верой, которую вложил в нас. Всем тем, кто нас не поддерживал, позвольте мне сказать вот что: Выслушайте меня, когда мы будем двигаться вперед. Отмерьте меня и мое сердце. Если вы все еще не согласны, пусть будет так. Это демократия. Это Америка. Право на мирное несогласие в гвардии нашей республики - это, пожалуй, самая большая сила нашей нации. Однако, услышав меня ясно, разногласия не должны приводить к разъединению.

И я клянусь вам, что стану президентом для всех американцев. Для всех американцев.

И я обещаю, что буду бороться за тех, кто меня не поддерживал, так же сильно, как и тех, кто меня поддерживал...

Много веков назад святой Августин, святой в моей церкви, писал, что народ - это люди, определяемые общими объектами его любви. Определяется общими объектами их любви. Какие общие предметы мы, американцы, любим? которые определяют нас как американцев? Думаю, мы знаем. Возможности. Безопасность. Свобода. Достоинство. Уважение. Честь. И да, правда.

Последние недели и месяцы преподнесли нам болезненный урок. Есть правда и есть ложь.

Ложь, которую говорят за власть и за прибыль. И у каждого из нас есть долг и ответственность, как у граждан, как у американцев, и особенно как у лидеров, лидеров, которые обязались уважать нашу Конституцию и защищать нашу нацию, защищать правду и побеждать ложь.

Послушайте, я понимаю, что многие из моих соотечественников-американцев смотрят в будущее со страхом и трепетом. Я понимаю, что они беспокоятся о своей работе. Я понимаю, что они, как и мой отец, лежат в постели, уставившись ночью на потолок и удивляясь, могу ли я сохранить свое здоровье? Могу ли я заплатить по ипотеке?

Думая об их семьях. О том, что будет дальше. Я обещаю тебе, я понимаю. Но ответ - не превращаться внутрь, отступать в конкурирующие группировки, не доверять тем, кто не похож на тебя. Или поклоняться, как ты. Или не получать их новости из тех же источников, что и ты.

Мы должны положить конец этой нецивилизованной войне, которая идет красным цветом против синего. Сельская против городской, консервативная против либеральной. Мы можем сделать это, если откроем наши души, вместо того, чтобы ожесточать наши сердца. Если мы проявим немного терпимости и смирения, и если мы готовы встать на место другого человека, как сказала бы моя мама, на мгновение встать на его место. Потому что вот в чем суть жизни: Нет никакого учета того, что судьба будет с тобой делать. Бывают дни, когда тебе нужна помощь, бывают дни, когда нас призывают протянуть руку помощи.

Так и должно быть. Это то, что мы делаем друг для друга. И если мы будем такими, то наша страна будет сильнее, процветать, быть готовой к будущему, и мы все равно можем не согласиться. Мои сограждане-американцы, в работе, которая нас ждет, мы будем нуждаться друг в друге. Нам нужны все силы, чтобы выдержать эту темную зиму.

Мы вступаем в то, что может быть самым трудным и смертоносным периодом вируса. Мы должны отбросить политику и наконец-то столкнуться с этой пандемией как одна нация. Как одна нация.

И я обещаю вам это, как сказано в Библии, мы можем выдержать ночь, но радость приходит утром. Мы пройдем через это вместе! Вместе!

Послушайте, народ, все мои коллеги, с которыми я служил в Палате и Сенате наверху, мы все понимаем, что мир смотрит, смотрит на всех нас сегодня. Так что вот мое послание тем, кто за нашими границами: Америка прошла испытание, и мы вышли сильнее. Мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром.

Не для того, чтобы встретить вчерашние вызовы, а для сегодняшних и завтрашних вызовов. И мы будем вести за собой не только примером нашей силы, но и силой нашего примера.

Мы будем сильным и надежным партнером в деле мира, прогресса и безопасности. Послушайте, вы все знаете, что мы прошли через многое в этой стране. И мое первое выступление на посту президента, я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне в минуту молчаливой молитвы, вспомнить всех тех, кого мы потеряли в этом году из-за пандемии, тех 400 000 американцев, мам, пап, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей и сослуживцев.

Мы окажем им честь, став народом и нацией, которыми, как мы знаем, мы можем и должны быть. Поэтому прошу вас, давайте произнесем молчаливую молитву за тех, кто отдал свои жизни и тех, кто остался позади, и за нашу страну.

Аминь.

Народ, сейчас время испытаний. Мы сталкиваемся с нападением на нашу демократию и на правду. Яростный вирус. Растущее неравенство. Жало системного расизма. Климат в кризисе. Роль Америки в мире. Любой из них будет достаточно, чтобы бросить нам серьезный вызов, но факт в том, что мы сталкиваемся с ними всеми одновременно, налагая на эту нацию одну из самых серьезных обязанностей, которые у нас были. Теперь мы подвергнемся испытаниям. Мы собираемся сделать шаг вперед, все мы? Пришло время для смелости, ведь так много предстоит сделать.

И это точно: я обещаю вам, нас будут судить, вас и меня, по тому, как мы разрешим эти каскадные кризисы нашей эпохи. Мы поднимемся к этому случаю, вопрос в том, справимся ли мы с этим редким и трудным часом? Выполним ли мы свои обязательства и передадим новый, лучший мир нашим детям?

Я считаю, что мы должны. Уверен, что и вы тоже. Я верю, что так и будет. И когда мы это сделаем, мы напишем следующую великую главу в истории Соединенных Штатов Америки, американскую историю. История, которая может звучать как песня, которая много значит для меня. Она называется "Американский гимн".

И есть один куплет, который выделяется, по крайней мере, для меня, и он звучит вот так: "Работа и молитвы века привели нас к тому, что будет нашим наследием, что скажут наши дети? Дайте мне знать в сердце моем, когда мои дни закончатся. Америка, Америка, я отдал тебе все, что мог".

Давайте добавим, добавим нашу собственную работу и молитвы к разворачивающейся истории нашего великого народа. Если мы сделаем это, то когда наши дни пройдут, наши дети и дети наших детей скажут о нас: "Они отдали все, что могли; они выполнили свой долг; они исцелили сломленную землю".

Мои соотечественники, американцы, я заканчиваю сегодня там, откуда начал, со священной клятвы перед Богом и всеми вами: Я даю вам слово. Я всегда буду с вами на равных. Я буду защищать Конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду защищать Америку. И я дам всем, всем вам, сохранить все, что я делаю на вашей службе, думая не о власти, а о возможностях. Не о личных интересах, а об общественном благе.

И вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха. О единстве, а не о разделении. Света, а не тьмы. Историю порядочности и достоинства. Любви и исцеления. Величия и добра. Пусть это будет история, направляющая нас. История, которая нас вдохновляет, и история, которая рассказывает о том, как мы отвечали на зов истории. Мы встретили момент. Демократия и надежда, правда и справедливость не умерли в нашем дежурстве, а процветали. Что Америка обрела свободу у себя дома и вновь стала маяком для всего мира. Это то, чем мы обязаны нашим предкам, друг другу и последующим поколениям.

Поэтому мы целенаправленно и решительно обращаемся к тем задачам нашего времени, которые поддерживаются верой, движимы убеждениями и преданы друг другу и стране, которую мы любим всем сердцем. Пусть Бог благословит Америку и пусть Бог защитит наши войска. Спасибо тебе, Америка".

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