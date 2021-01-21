Биржевые индексы США достигли новых рекордов на фоне инаугурации Байдена 1 21.01.2021, 10:57

Инвесторы настроены оптимистично.

Три основных фондовых индекса в США достигли новых исторических максимумов на закрытии торгов в среду, сообщает nv.ua.

Индекс S&P 500 к закрытию рынка поднялся на 52,94 пункта (на 1,4%) и составил 3851,85 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта (2%) — до 13457,25 пункта.

Dow Jones Industrial Average прибавил 257,86 пункта (0,8%) и составил 31188,38 пункта.

Фондовые индексы выросли на фоне скачка акций Netflix и роста других технологических компаний. Акции Netflix в среду подорожали на 17%, так как днем ранее компания отчиталась, что количество ее подписчиков превысило 200 млн человек. Инвесторы восприняли это как свидетельство того, что стриминговые компании наряду с другими технологическими компаниями остаются явными победителями, поскольку пандемия Covid-19 продолжает распространяться в США. В результате фондовый рынок вырос. Подорожали, в частности, акции Disney, Apple, Alphabet, Facebook и других технологических компаний.

Также инвесторы оптимистично настроены в связи с тем, что фискальные стимулы оказывают поддержку пострадавшей в результате пандемии экономике, пишет Wall Street Journal.

Агентство Reuters отмечает, что индекс Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 57%, а S&P 500 — на 68% во время каденции Трампа.

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

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