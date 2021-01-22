Pfizer договорилась с ВОЗ о поставках вакцины против COVID-19 в бедные страны 2 22.01.2021, 11:52

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Препарат будет направлен в рамках программы COVAX.

Компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение со Всемирной организацией здравоохранения о поставках своей вакцины в бедные страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вакцина будет поставлена в рамках программы COVAX, которая создана для равного распределения вакцин от коронавируса между странами. В ее рамках планируется распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем доходов с февраля.

По словам источников, предоставленная партия будет небольшой.

Она будет предназначаться для медицинских работников в странах с низкими доходами.

Официально о соглашении планируют объявить 22 января.

Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить по меньшей мере восемь миллионов доз вакцины от коронавируса, чего хватит для вакцинации четырех миллионов украинцев.

Что известно о вакцине производства Pfizer/BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для широкого использования.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

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