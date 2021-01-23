Врач-гигиенист: Едим по чуть-чуть, чтобы сэкономить 3 23.01.2021, 18:10

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В нашей стране несправедливо низкие зарплаты.

Врач-гигиенист рассказала «Брестской газете» о том, сколько денег они зарабатывает, на что тратит, на чем экономит.

Людмиле 24 года. После распределения она пошла работать в государственное учреждение врачом-гигиенистом. Муж – временно безработный. Молодая семья подумывает над пополнением.

О доходах

После распределения Людмила проработала первый месяц на новом месте на 1,0 ставку, по итогу ей заплатили чуть более 450 рублей. В данный момент девушка уже второй месяц трудится на 1,25 ставки в государственном учреждении и получает немногим больше – 600 рублей.

«Это еще учитывая тот факт, что я была 7 дней на больничном», –добавляет Людмила.

Фото: b-g.by

Муж героини ранее работал водителем в государственной фирме, где зарабатывал 700 рублей, но с недавнего времени – безработный.

Крыша над головой

Молодая семья живет в съемной квартире микрорайона Восток, где 2 комнатные апартаменты обходятся им в 330 рублей.

«При выборе квартиры мы руководствовались, прежде всего, ценой и доступностью транспорта. Ну, и условия чтобы были нормальными – не «Советский Союз». Знаю, что бывают в объявлениях квартиры и дешевле, но их быстро разбирают», – рассказывает девушка.

Фото: b-g.by

Пусть на меня не обижаются, но мне кажется, что в Беларуси хорошо живут только многодетные семьи, ну, и дальнобойщики. Хотя в последнем случае они действительно вкалывают, чтобы их семьи были обеспеченными.

«Каких-либо приложений для записи своих расходов мы не ведем, считаем это пустой тратой времени. Но можем предположить, что все деньги уходят на оплату квартиры и услуг ЖКХ. Они, кстати, стоят 60 рублей. И это без учета отопления», – рассказывает Людмила.

По словам девушки, экономить на коммунальных услугах они еще не научились, но какие-нибудь лайфхаки попробовали бы.

На оплату мобильных телефонов и интернета уходит еще по 20 рублей.

Продукты питания

«В магазин мы ходим почти ежедневно. И продукты берем по-минимуму. Да и в принципе, сумма чека зависит от целей похода в магазин. Может выйти 5-10 рублей, раз в 2-3 месяца закупаемся впрок, тогда отдаем по 40-50 рублей. Если подсчитать, то примерная сумма на продукты питания выходит в среднем 150-200 рублей. Едим по чуть-чуть, чтобы сэкономить. Хотелось бы, конечно, ни в чем себе не отказывать, но денег попросту не хватает. Смысла скупать все подряд, чтобы потом выкидывать из-за истекших сроков годности, я не вижу», – рассказывает Людмила.

В основном наборе продуктов молодой семьи – яйца, хлеб, колбаса, молоко, сливочное масло.

«Признаться, даже на этих продуктах мы экономим. Колбаса какая-нибудь бюджетная – на бутерброды. Мясо и вовсе едим раз в неделю. Не часто позволяем себе купить яблоки или какие-нибудь фрукты, – добавляет собеседница.

У Людмилы и ее мужа целая коллекция скидочных карт. Пара считает, что какую-то копейку, можно на этом сэкономить. Основной выбор для покупки продуктов падает на магазины, которые находятся около дома, либо по пути с работы. Девушка знает, что сэкономить можно на скидках и часто просматривает в интернете акционные товары тех или иных магазинов.

«Но ехать с одного конца города в другой за чем-то одним акционным, порой, не очень выгодно. Поэтому к возможным вариантам сэкономить тоже нужно подходить с умом. Ну, подумайте сами: поедете ли вы за куриным филе по 5.99 в другой район города, если в магазине у дома оно же стоит 7.29? Талон туда-назад и выйдет та же сумма!

Или вот еще, на что обратила внимание. Так часто делают магазины с бытовой химией и парфюмерий. Пишут, что якобы скидка на шампунь 50%, а он без этой самой скидки и так стоит намного дешевле.

Кстати, на бытовую химию в нашей семье тратится не более 20 рублей в 1-2 месяца, – рассказывает девушка.

Кафе и рестораны молодая семья не посещает, фаст-фуд не ест. Людмила старается рацион семьи выстраивать так, чтобы не было каких-либо соблазнов потратить лишние деньги на какой-нибудь гамбургер или пирожок.

«Спасает нас, пожалуй, такой момент, что картошку, морковку, свеклу мы берем у родителей, они у нас живут в частных домах со своим огородом. Поэтому, опираясь на эти продукты, вполне можно правильно питаться», – продолжает врач-гигиенист.

Фото: b-g.by

Оплата проезда

Около 20 рублей героиня тратит на транспорт, проездной не покупает, считает, что эта покупка обойдется ей дороже. Людмила большую часть времени предпочитает ездить на велосипеде. Не только ради экономии, но и для поддержания себя в отличной физической форме.

– Приходится, конечно, очень часто ходить пешком – в целях экономии времени. К сожалению, в Бресте транспорт ходит ужасно, – рассказывает девушка.

Покупка одежды

Вещи Людмила покупает в магазинах масс-маркета, и чаще всего на скидках. В месяц может потратить как 20, так и 200 рублей. Но бездумно шкафы одеждой не забивает.

– Бывает, что захожу в магазины секонд-хенд. Там очень часто на вешалках можно встретить крутые и качественные вещи. Но здесь есть один нюанс – нужно знать, когда ходить, чтобы попасть на обновление товара, а я, к сожалению, не владею такой информацией, – продолжает врач-гигиенист.

Медработник считает, что в нашей стране несправедливо низкие зарплаты.

– Пусть на меня не обижаются, но мне кажется, что в Беларуси хорошо живут только многодетные семьи, ну, и дальнобойщики. Хотя в последнем случае они действительно вкалывают, чтобы их семьи были обеспеченными. Ну, а многодетные…Что тут говорить?

Парам, у которых еще нет детей, либо только один ребенок нужно брать кредиты, чтобы была своя крыша над головой… А проценты по кредитам вы видели? Это же просто нереально!

Кстати, недавно интересовались информацией по поводу очереди на строительство жилья… Так вот, в нашей стране, чтобы дождаться этой самой очереди, стать на нее нужно еще до твоего рождения, – завершает разговор Людмила.

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