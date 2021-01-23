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Герой-россиянин дал отпор ОМОНовцам

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  • 23.01.2021, 22:27
Герой-россиянин дал отпор ОМОНовцам

Активное сопротивление сразу убавило боевой дух силовиков.

В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые сегодня прошли по всей России, приняли участие как минимум 110 тысяч человек.

Один из самых массовых протестов прошел в Москве. Во время акции были стычки между протестующими и силовиками.

Некоторые активно сопротивлялись ОМОНовцам. Телеграм-канал Resistance опубликовал видео с героем-россиянином, который дал отпор:

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