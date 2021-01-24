Соратник Навального об акциях протеста: Власти в РФ действительно напуганы 3 24.01.2021, 20:29

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Фото: Reuters

Единственное постоянное в истории - это перемены.

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков считает, что уровень присутствия силовиков на акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального говорит о том, что российские власти "действительно напуганы". Такое мнение Ашурков высказал в воскресенье, 24 января, в беседе сDW.

"Думаю, их действия говорят за себя больше, чем их слова", - заявил Ашурков. "Уровень присутствия силовых служб на улицах Москвы, городов по всей России, жестокость полиции, информационная кампания, которую они развязывают против Навального, против людей, которые выходят на этот протест - думаю, это говорит за себя", - отметил он. "Они (власти РФ. - Ред.) действительно напуганы", - считает соратник Алексея Навального.

Владимир Ашурков также прокомментировал, какими он видит возможные последствия нынешних массовых протестных акций в России. "Думаю, история - это процесс. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет", - сказал он. "Но также единственное постоянное в истории - это перемены, и система авторитарного режима, коррупции и лжи, которая была создана в России за последние 20 лет Путиным и его дружками, безусловно, закончится", - полагает Ашурков.

Рекордное число задержаний

В России по итогам массовых протестов против ареста известного оппозиционера Алексея Навального число задержанных на 16.40 по Минску 24 января составляло 3564, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января прошедшие акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

По решению Минюста России ФБК включен в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". Директор фонда Иван Жданов подчеркивал, что "ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации". "Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал", - указывал Жданов. В свою очередь Навальный называл включение ФБК в реестр "абсолютно незаконным". В июле 2020 года российский оппозиционер заявил о ликвидации ФБК из-за огромных штрафов, наложенных судом по иску компании "Московский школьник", и открытии другой некоммерческой организации, которая должна была стать новым юрлицом ликвидируемого ФБК.

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