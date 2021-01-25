Почему ученые до сих пор не «воскресили» мамонтов 1 25.01.2021, 10:22

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Cоздать свой Парк Юрского периода — детская мечта многих людей.

Однако, к счастью или к сожалению, сделать это у ученых пока не получилось, пишет «Популярная механика».

Первые представители рода мамонтов появились в Африке около 5 миллионов лет назад. Со временем видов в роду становилось все больше, они эволюционировали и распространялись по земному шару. На самом деле большая часть мамонтов не имела шерсти — их кожа была похожа на слоновью. Шерстью были покрыты более поздние виды, такие как шерститый мамонт, которые постоянно или периодически находились в холодном климате.

Но большая часть мамонтов вымерла примерно 11 тысяч лет назад. Некоторые представители этого рода, которые жили на арктических островах, куда не мог добраться человек, продержались примерно до II века до нашей эры. Кроме охоты на этих животных, которую практиковали древние люди, среди причин вымирания ученые называют изменение климата, в результате которого мамонты лишились того количества пищи, которое необходимо им для выживания.

Биологи уже давно думают о «воскрешении» вымерших видов, таких как мамонты. Однако тут есть ряд проблем, которые пока не позволяют это сделать. Во-первых, последние мамонты вымерли так давно, что их генетический материал либо сохранился очень плохо, либо вообще не сохранился в том виде, который необходим. Вторая проблема заключается в поиске животного, которое могло бы выступить в качестве суррогатной матери. Необходимо, чтобы это был очень близкий вид к тому, который надо воскресить.

Решение второй проблемы есть: для вынашивания мамонта ученые предлагают использовать самку азиатского слона, так как геном представителей этого вида больше всего похож на геном мамонтов. С первой проблемой биологи сегодня пытаются разобраться с помощью технологии CRISPR, восстанавливая утраченные части генома. 7 лет назад в Якутии нашли мамонта, в брюхе которого была жидкая кровь — предполагается, что нижняя часть животного так хорошо сохранилась, что генетический материал из нее можно будет использовать для клонирования.

Однако пока что «воскрешение» вымерших видов остается неподвластным науке. Единственная условно успешная попытка сделать это была проведена в 2003 году — тогда ученые смогли произвести на свет детеныша пиренейского козерога Capra pyrenaica hispanica — подвида, который вымер в 2000 году. Но даже тогда родившееся на свет животное прожило всего несколько минут, несмотря на то, что его клонирования был использован относительно свежий генетический материал.

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