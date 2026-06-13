Сын белорусского актера занял 81-е место в рейтинге лучших проспектов для драфта НХЛ 13.06.2026, 19:55

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фото: hockey.by

Других белорусов в топ-113 нет.

Американский защитник белорусского происхождения Тимофей Рунцо попал в рейтинг 113 лучших проспектов для драфта НХЛ по версии журналиста The Athletic Кори Пронмана, пишет betnews.by.

Рунцо расположился в рейтинге на 81-м месте. Минувший сезон он провел в «Виктории» из Западной хоккейной лиги (WHL), набрав 44 (11+33) очка в 68 матчах.

Тимофей — сын известного белорусского актера Андрея Рунцо, который сыграл Бобби Кларка в российском фильме «Легенда №17». Рунцо-старший также был хоккеистом, но рано завершил карьеру и ушел в киноиндустрию.

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