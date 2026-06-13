закрыть
13 июня 2026, суббота, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сын белорусского актера занял 81-е место в рейтинге лучших проспектов для драфта НХЛ

  • 13.06.2026, 19:55
  • 1,130
Сын белорусского актера занял 81-е место в рейтинге лучших проспектов для драфта НХЛ
фото: hockey.by

Других белорусов в топ-113 нет.

Американский защитник белорусского происхождения Тимофей Рунцо попал в рейтинг 113 лучших проспектов для драфта НХЛ по версии журналиста The Athletic Кори Пронмана, пишет betnews.by.

Рунцо расположился в рейтинге на 81-м месте. Минувший сезон он провел в «Виктории» из Западной хоккейной лиги (WHL), набрав 44 (11+33) очка в 68 матчах.

Тимофей — сын известного белорусского актера Андрея Рунцо, который сыграл Бобби Кларка в российском фильме «Легенда №17». Рунцо-старший также был хоккеистом, но рано завершил карьеру и ушел в киноиндустрию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный