Большие очереди вернулись на границу 25.01.2021, 14:15

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иллюстрационное фото

На литовском направлении скопилось более 620 фур.

Большие очереди вернулись на границу Беларуси со странами Европейского союза, пишет сайт naviny.media. На литовском направлении, по информации ГПК, скопилось более 620 фур:

- «Каменный Лог» — более 240;

- «Котловка» — более 140;

- «Бенякони» — более 130;

- «Привалка» — более 110.

Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 210 грузовиков:

- «Брузги» — более 120;

- «Козловичи» — более 60;

- «Берестовица» — более 30.

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