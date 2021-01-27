закрыть
27 января 2021, среда, 10:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси

1
  • 27.01.2021, 8:53
  • 1,683
Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси

Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через «коридоры дубинок».

Российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток 26 января обнародовали доклад, посвященный насилию со стороны белорусских силовиков в отношении протестующих. В 46-страничном документе под названием «Коридор дубинок»: путь белорусских властей. Доклад о полицейском насилии» описываются дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года.

Один из заявителей Александр Бруханчик. Фото с сайта belarus.pytkam.net

Доклад был основан на расследовании, проведенном юристами Комитета против пыток.

На специальном сайте описана истории каждого из пострадавших — с фотографиями побоев, с выдержками из эпикризов, с аудио- и видеосвидетельствами. 10 человек не скрывают свои имена, в некоторых случаях имена изменены. Многие из них содержались в изоляторе временного содержания и центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске.

История Анны Сороки

История камеры № 19

История Александра Бруханчика

История Александра Ильясевича

История Алеся

История Николая Новосельского

История Виталия Прокопьева

История Антона Радовского

История Игоря Станкевича

История Артема Беляя

История Сергея Мельянца

История Никиты Шпаковского

Эпикриз одной из заявителей, Анны Сороки. Фото: belarus.pytkam.net

— Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через «коридоры», когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным, — описывается на сайте правозащитников. — Так, у одного человека от ударов была разорвана барабанная перепонка, несколько других получили различные переломы. Некоторые пострадавшие сообщили о сексуальном насилии или угрозах сексуального характера и унижении. Другие посягательства со стороны правоохранителей включали в себя многочасовое пребывание задержанных в неестественных позах, а также содержание в переполненных камерах без воды и пищи. Большинство из этих тринадцати человек были прохожими, не принимавшими участия в акциях протеста против переизбрания президента Лукашенко.

Авторы также приводят факты сексуального насилия или угроз сексуального характера, длительного пребывания в камерах без воды и пищи.

— Сотрудники правоохранительных органов активно применяли силу в отношении уже задержанных лиц, которые не представляли никакой угрозы и не оказывали никакого сопротивления, — говорит юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков. — Очевидно, что целью было запугивание, унижение и наказание людей за участие в демонстрациях, которые носили преимущественно мирный характер. Собранные доказательства свидетельствуют о преднамеренности актов жестокого обращения.

Скриншот с сайта belarus.pytkam.net

К 9 сентября 2020 года, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.

В докладе приводится подробная информация о том, как власти Беларуси всячески саботируют проведение эффективного расследования жалоб граждан под прикрытием формального соблюдения закона. Например: возбуждение уголовных дел в отношении граждан, пожаловавшихся на пытки, воспрепятствование адвокатам в представлении интересов пострадавших, лишение некоторых из них адвокатских лицензий и даже возбуждение против них уголовных дел, объединение сотен дел в одно и необоснованное приостановление расследования.

— В ходе расследования наши российские коллеги выявили множество различных уловок, используемых официальными органами Беларуси для фактического отказа расследовать факты вопиющего поведения сотрудников силовых структур, — заявил генеральный секретарь Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок. — То, что мы наблюдаем, — это политически мотивированный отказ в правосудии. Учитывая отсутствие независимого расследования внутри страны, мы считаем, что настало время для создания международного органа, который бы занялся расследованием масштабных нарушений прав человека в Беларуси.

Фото: belarus.pytkam.net
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин
Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип
Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич