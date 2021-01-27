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Столичное Михалово вышло на акцию солидарности

  • 27.01.2021, 9:19
Столичное Михалово вышло на акцию солидарности

Участники протеста скандируют: «Свободу политзаключенным!».

В Беларуси с самого утра продолжаются непрерывные акции протеста и солидарности.

«Свободу политзаключенным!» - скандируют минчане из микрорайона Михалово.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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