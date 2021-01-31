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В Москве российский ОМОН забросали туалетной бумагой

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  • 31.01.2021, 17:55
  • 2,648
В Москве российский ОМОН забросали туалетной бумагой

Бумагу кидали из окон.

Как пишет «МБХ-медиа», в Москве возле улицы Бауманской в ОМОН из окон кидали туалетную бумагу.

Напомним, сегодня по всей России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Штаб оппозиционного политика заявил, что на акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек. Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах. Задержаны более 3,5 тысяч человек.

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