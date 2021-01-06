Сливший запись о Шеремете экс-боец «Алмаза»: Начнет рассыпаться силовой блок режима 8 6.01.2021, 8:58

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Игорь Макар

Игорь Макар рассказал, как резонансные разоблачения повлияют на ситуацию в Беларуси.

Бельгийское издание EUObserver опубликовало запись разговора, сделанную, как утверждает издание, в кабинете экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева 11 апреля 2012 года. В ней обсуждается убийство политических оппонентов Александра Лукашенко, в том числе идет речь о необходимости ликвидировать журналиста Павла Шеремета. Аудиозапись интернет-изданию передал белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар.

Вчера стало известно, что Национальная полиция Украины направила аудиозапись на проведение фоноскопической экспертизы и заявила о готовности проводить следственные действия с Игорем Макаром в рамках расследования дела об убийстве Павла Шеремета.

Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал интервью с Макаром, в котором он рассказывает подробности о сотрудничестве с украинскими следственными органами.

Напомним, в записи голос, похожий на голос Вадима Зайцева, экс-главы КГБ, говорит о Павле Шеремете: «Вот по Шеремету нужно сработать, который зае*ал б**дь. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу б**дь совсем б**дь ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей».

Вот что об этом деле рассказал Игорь Макар.

— Кто с вами связывался со стороны украинских или европейских правоохранительных органов?

— После публикации записи вчера со мной связывались украинские дипломаты, я только могу предполагать, что это были представители каких-то спецслужб. В ходе нашей беседы были достигнуты договоренности о том, что я буду сотрудничать в ходе расследования данного преступления, дам свои показания в Генпрокуратуре Украины, а также предоставлю дополнительную информацию по данному преступлению, которая у меня появится.

— Значит, вы будете полноценно участвовать в расследовании этого преступления?

— Да, конечно. Я считаю, что обязан это сделать, потому что Павел Шеремет — это человек, который много делал для моей родины, моей страны, Беларуси, и это, мой долг.

— Чего вы лично ожидаете от этого расследования? Не превратится ли оно в бюрократическую волокиту?

— Я очень надеюсь, что расследование придет к своему завершению и найдется непосредственный заказчик убийства Павла Шеремета… Также надеюсь, что режим Лукашенко и его действия окончательно признают преступными. Очень хочется, чтобы таких резонансных преступлений больше не совершалось.

— Как это повлияет на режим Лукашенко и приблизит ли его к закату?

— Конечно, очень хочется, чтобы такие материалы положили конец преступным действиям. Очень надеюсь, что начнет рассыпаться конкретно силовой блок — мы все прекрасно понимаем, что именно на силовом блоке все эти годы держится диктатура Лукашенко. Конечно, очень надеюсь, что мировая общественность будет за этим следить, и свое слово скажут ЕС, США, Англия, а РФ прекратит поддержку режима Лукашенко в любой форме.

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