В Латвии на три месяца ввели ограничения для невакцинированных 2 11.10.2021, 10:14

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Люди пошли за прививкой.

В Латвии на три месяца объявили чрезвычайное положение со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений. Например, тем, кто не вакцинирован против ковида или не переболел им, запретили посещать торговые центры. А на мероприятиях, проводимых в «зеленом» режиме, установили дополнительные эпидемиологические требования: необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. В тоже время в Латвии специалисты отмечают, что три недели подряд увеличивается темп вакцинации от COVID-19, сообщает Delfi.lv со ссылкой на информационное агентство LETA.

Магазины, которые можно посещать без ковид-сертификата в Латвии — это продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. Здесь должно быть 25 квадратных метров на одного посетителя.

В свою очередь, работая в безопасном режиме, нужно обеспечивать 15 квадратных метров на одного посетителя.

В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны поставщики услуг, такие как ремонт обуви и химчистка.

Все, для кого это возможно, как в государственном, так и в частном секторе, должны работать удаленно.

Школы и после объявления чрезвычайного положения продолжат работать очно, но маски должны носить все учащиеся, а количество занятий по интересам будет значительно сокращено.

Запрещены для школьников экскурсии, групповые посещения музеев.

Во время чрезвычайного положения культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей — 60% от общей вместимости.

После того как в минувшую пятницу правительство страны постановило объявить чрезвычайное положение, существенно вырос интерес к вакцинации.

Так, в субботу в Латвии прививки от COVID-19 получили по крайней мере 5344 человека, а в воскресенье, по предварительным данным, по крайней мере 2466 человек.

На прошлой неделе привились по крайней мере 45 182 человека, что примерно на 2 тысячи больше, чем на предыдущей неделе.

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