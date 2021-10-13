В Украине у Кремля нет шансов 4 Юрий Бутусов

13.10.2021, 10:59

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

На кого рассчитано нафталиновое блеяние в статье экс-президента РФ?

Вышла критическая и очень необычная статья с обвинениями против Зеленского уже от Медведева. Обвинения Медведева против Зеленского выглядят примитивно, в маргинальном стиле Шария: "Нынешний президент этой измученной страны..., из страха получить очередной Майдан, направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути – отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины".

"Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону".

О какой "смене позиции" может идти речь, интересно, что и кто там обещал? Наш МИД и парламент ничего не согласовывали, мы ни о каких договоренностях с Кремлем не знаем, а значит, их нет.

Кажется, ну на кого рассчитано это нафталиновое блеяние, напоминающее по стилю фельетоны "Правды" из 70-х годов?

Это неслучайно. Все два с половиной года Россия борется за влияние на Зеленского, пытается эмоционально воздействовать на его сознание и его страхи. Зеленский пытается найти с Россией компромиссы, пытается быть удобным партнером для Кремля, поэтому начальником комитета по разведке и куратором всех спецопераций против России Зеленский назначил открытого пророссийского политика Руслана Демченко, поэтому с Кремлем напрямую говорит всемогущий Андрей Ермак, поэтому министром обороны остается маразматичный Андрей Таран. Эти безопасные для Кремля люди – гарантия для России, что никаких резких движений и эскалации боевых действий со стороны Украины не будет.

Главная цель Путина – это прекращение огня на Донбассе, потому что прекращение огня – это и есть фактическая капитуляция, прекращение сопротивления.

И очевидно, что статья Медведева – это очередной психологический удар по Зеленскому, часть политической кампании, которую Ермак и Демченко проводят в окружении президента. Думаю, в ближайшее время мы можем услышать очередные заявления Банковой о новых "мирных инициативах".

Разумеется, все "оголтелые националистические силы", все граждане в Украине должны продолжить весьма эффективное давление на власть, чтобы не допустить реализации путинской стратегии.

Медведев понимает: давление гражданского общества навязывает нашей власти повестку сопротивления, повестку борьбы.

Да, только антироссийский курс и прозападный курс получит в Украине поддержку общества. И на Банковой, и в Кремле не должно быть на этот счет никаких сомнений.

Да, любые попытки прекратить стрелять в Украине приведут к Майдану. У Путина и Медведева и всей их агентуры нет шансов.

Да, Украина окрепнет – и у нас найдутся герои, которые даже в нынешних тяжелых условиях сражаются на фронте, и придет время – мы вышвырнем оккупантов и с Донбасса, и из Крыма.

Мы ведь тоже люди терпеливые и Путина в гроб уложим.

А лучшим ответом на все истеричные письма из Кремля станут демонстрации патриотов 14 октября в День защитников и защитниц Украины.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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