Легенды и мифы родом из СССР, в которые верили многие 27 13.10.2021, 12:28

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Некоторые легенды были запущены идеологами.

Очень интересная тема, о которой я давно хотел написать — городские легенды и мифы, в которые верили советские дети, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Мифов было превеликое множество; пожалуй в каждом дворе рассказывали что-то своё — но вместе с тем, было и несколько общих для всего СССР мифов и легенд — лезвия в жвачке, взорванный картошкой "Запорожец" и многие другие.

Изучая такие мифы, всегда умиляешься некоторой наивности, с которой всё это было придумано, как понимаешь и то, что очень многие мифы были придуманы просто из-за бедности и информационного вакуума, в котором жили люди в СССР. Точно так же, как и старые народные сказки — многие из этих мифов описывают лучшее будущее, в котором хотелось бы жить людям.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про легенды и мифы родом из СССР, в которые верили многие дети в СССР:

1. Деньги за сигаретный пепел.

Среди советских мальчишек ходила легенда, что тому, кто соберет полную банку сигаретного пепла, дадут много денег. Логика была простой — раз дают деньги за макулатуру и металлолом, то почему не могут давать и за пепел? Сдавать банку нужно было в аптеку — согласно легенде, пепел якобы использовался для приготовления каких-то редких лекарств.

Легенда варьировалась в зависимости от двора, в котором её рассказывали — где-то говорили, что нужно принести аж трехлитровую банку пепла, а где-то утверждали, что хватит и литровой банки. Разным было и обещанное вознаграждение — где-то говорили про 50, 100 или даже про 1000 рублей, а где-то утверждали, что за такую банку дают не деньги, но ценный приз — пневматическую винтовку, резиновую лодку либо велосипед "Орленок" (на выбор).

2. Лезвия в жвачке.

Довольно вредная легенда, корни которой можно хорошо проследить — она была запущена советскими идеологами, что вливали детям в уши россказни про "загнивающий запад". Суть легенды была в следующем — редкие в СССР иностранцы любили выменивать у советских детей значки и другие сувениры на жвачку (что была в СССР жутким дефицитом), и по рассказам советских идеологов — в такой жвачке якобы обязательно должны быть лезвия. Мол, не просто так же иностранцы сюда приехали, им надо обязательно совершить диверсию!

В легенду верили далеко не все, но тем не менее — какой-то процент пионеров в нее верил, отчего у детей появилась привычка разламывать жвачку перед употреблением пополам — чтобы узнать, есть ли внутри лезвие. Привычка сохранялась до начала девяностых годов.

3. Ругательства в песнях «The Beatles».

Легенда, распространенная в маленьких городках и поселках в шестидесятые-семидесятые годы. Якобы в песнях западных групп, что так любит советская молодежь, на самом деле содержатся страшные ругательства, обидные слова про Ленина, Сталина, примкнувшего к ним Шепилова, а также поклеп на Директиву по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Якобы это такой хитрый план Запада, который не мытьем так катанием хочет уничтожить СССР изнутри.

Точно так же, как и легенда про лезвия в жвачке, это была целиком рукотворная легенда, спущенная "сверху" в рамках борьбы с западной музыкой. Разумеется, образованные люди в неё не верили, но существовал целый пласт людей, на жизненном щите которых было начертан девиз "Слабоумие и Отвага" — вот такие нападали на музицирующую молодежь с криками — "дурачье, что вы поете, вы же сами не знаете, что поете, вы марионетки в руках западных кукловодов!"

4. Миллион долларов за мешок сушеных комаров.

Этот миф был тоже про Запад, но в отличие от лезвий в жвачке и ругательств в песнях — показывал, скорее, не коварство заграницы, а зажиточность жизни за пределами СССР. Якобы в странах Запада существуют фирмы, которые дают за большой полотняный мешок комаров целый миллион долларов — согласно мифу, сушеные комары используются в приготовлении очень дорогих лекарственных средств. Единственное условие для получения миллиона — комаров обязательно должен был быть целый мешок, и ни граммом меньше.

В отдельных дворах даже всерьез обсуждали бизнес-план, как можно набрать этот мешок — нужно надеть специальную защиту (вроде той, что носят пасечники), взять несколько пылесосов и поехать собирать ими комаров на таежные болота. Слабым местом бизнес-плана было то, что в тайге отсутствовали розетки для подключения пылесосов.

5. «Запорожец», взорванный картошкой.

Долгое время по СССР гулял миф о том, что якобы плотно запиханная в выхлопную трубу автомобиля картошка способна полностью повредить автомобильный двигатель, а в некоторых случаях — и полностью взорвать автомобиль. Считалось, что от такой процедуры гарантированно взрывался "Запорожец" — так как в отличие от большинства других советских автомобилей, двигатель у того находился сзади, поближе к выхлопной трубе.

Разумеется, ничего плохого картошка автомобилю причинить не могла, но миф гулял еще и в девяностые годы.

6. Чёрная «Волга-убийца».

Мрачная дворовая легенда, рассказывать которую любили по вечерам во дворах и в пионерлагерях после отбоя — чтобы было страшнее. Якобы по всему СССР ездит страшная чёрная "Волга" (в других версиях легенды — абсолютно чёрный автобус "ЛАЗ"), откуда выходят вежливые люди и заманивают внутрь детей шоколадками, конфетами и обещаниями показать цветные мультки. Глупые дети садятся в "Волгу", и больше их никто никогда не видит.

Как отличить "Волгу-убийцу" от простой черной "Волги"? На её номере обязательно будут буквы "ССД" — что расшифровывается не иначе, как "смерть советским детям". В общем, не лишним будет присматриваться ко всем черным "Волгам", черным автобусам и всем другим автомобилям, на чьем номере будут буквы "ССД".

Не знаю, откуда взялась эта легенда — возможно, что какой-то маньяк однажды действительно украл ребенка на автомобиле, а народная молва приписала автомобилю черный цвет, номер "ССД" и таинственную организацию, которая стоит за всем этим.

7. Автомобиль в подарок за сигаретные пачки.

Под крышкой пачки советских сигарет "Космос" печатались какие-то непонятные цифры, их можно было найти, если разорвать крышку — цифры были напечатаны на одном из технологических язычков, с помощью которых склеивалась крышка пачки. Скорее всего, цифры были частью технологического процесса и обозначали листы картона или что-то такое, но в СССР ходили упорные слухи, что если собрать из этих цифр какую-то комбинацию, то можно было получить ценный приз.

Призы назывались разные — спортивный велосипед "Турист", мотоцикл "Днепр" с коляской или даже автомобиль — "Москвич" или "Жигули" на выбор. Масла в огонь легенды подливало то, что цифры были "запрятаны" глубоко под крышку, что добавляло всему процессу "секретности" — о возможном выигрыше знали только избранные, кто знал, где искать зарытое сокровище.

8. Мультики в электронных играх.

В восьмидесятые годы в СССР стали появляться электронные игры вроде "Ну, погоди!" или "Тайны Океана" — это были простенькие электронные игрушки, герои которых на жидкокристаллическом черно-белом экране выполняли простейшие действия. В общем — всё выглядело достаточно просто и примитивно.

Тем не менее, существовала легенда, что после того, как в игре вы наберете 999 или 1000 очков, то в виде бонуса вам будет показать яркий и красивый диснеевский мультик, либо неизвестную ранее серию мультфильма "Ну, погоди!". Что интересно, легенда имела под собой основание — после набора 999 очков волк на экране игры действительно совершал несколько неопределенных движений, но разумеется назвать это "интересным мультфильмом" было никак нельзя.

Что интересно — в девяностые годы эта легенда перекочевала в восьмибитые консоли. Там после прохождения игры нередко показывали слайдшоу из 4-7 кадров с музыкой и текстом, но многие рассказывали истории, что после прохождения игры показывают длинный и интересный мультфильм.

Такие дела. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

Еще хотелось бы узнать —вы сами помните какие-нибудь городские мифы, родом из СССР? Что рассказывали в вашем дворе?

Интересно.

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