Диетолог рассказала о самых полезных жирных продуктах 13.10.2021, 21:13

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Многие из них ускорят обмен веществ и укрепят стенки сосудов.

Жирные продукты помогают укреплять сосуды, поддерживать красоту и снимать воспалительные процессы. Об этом 13 октября рассказала диетолог Ирина Писарева.

По мнению специалиста, авокадо — один из самых полезных продуктов с большим содержанием жира. Он на 80% состоит из полиненасыщенных полезных жиров, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Также употребление этого продукта может снизить уровень холестерина, объяснила Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».

Растительные масла также относятся к полезным жирным продуктам. Например, масло авокадо, оливковое, кокосовое и льняное масла могут ускорить обмен веществ и укрепить стенки сосудов.

Писарева также посоветовала есть больше жирной рыбы — скумбрии, семги и лосося, которые содержат омега-3, снижающий воспаление в организме. Вдобавок жирная рыба улучшает состояние ногтей и волос и полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач также рекомендует употреблять в пищу сливочное масло жирностью не менее 82%. Оно содержит витамин Д, бета-каротин. Помимо этого, блюда, в которые добавлено масло, будут более калорийными, что позволит снизить аппетит.

В день можно употреблять не более трех чайных ложек сливочного масла, предупредила диетолог.

«Если говорю про масло — это не значит, что его литрами нужно выпивать. По нормам его можно использовать как натощак с утра, так и можно добавлять в салаты. Важно чередовать, рацион должен быть разнообразным», — резюмировала Писарева.

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