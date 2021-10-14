Саакашвили назвал основную причину возвращения в Грузию 5 14.10.2021, 8:13

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент также сообщил, что стало непосредственным толчком к принятию этого решения.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что основной причиной возврата домой была «непреодолимая, безграничная тоска».

Об этом сообщает «Мтавари архи».

«Во-первых, это была непреодолимая, безграничная тоска. Каждую ночь снились разные места в Грузии, улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра», — заявил Саакашвили.

Также экс-президент сообщил, что хотел вернуться домой после того как увидел в Грузии «демографию, геополитику и коллапс внутренних институтов».

Возвращение и заключение Саакашвили

Михaил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал своих сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили был задержан в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы.

Сейчас экс-президент Грузии находится в тюрьме в городе Рустави. Он объявил голодовку.

Украина заявляет, что будет добиваться возвращения Саакашвили в Украину, но официальный Тбилиси такую возможность отвергает.

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