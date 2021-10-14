Александр Невзоров: Балалайка, матрешка и «калашников» тоже краденые 7 14.10.2021, 9:58

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Александр Невзоров

Россия всегда «славилась» одной удивительной способностью.

Российский публицист Александр Невзоров иронизирует по поводу статьи The Sun, в которой утверждалось, что Россия, создавая «Спутник», украла формулу AstraZeneca. Позже британский таблоид извинился, но многих было уже не остановить.

– Ну даже если украли вакцину, это прекрасно, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Россия всегда славилась удивительной способностью не только все украсть, но и все украденное сделать национальным мировым символом, своей гордостью.

Потому что и балалайка, и матрешка, и «калашников» тоже краденые. Бомбу атомную тоже украли, и ничего. Она тоже отлично упаковывается в эту обойму.

Красть ведь тоже надо уметь. Кто-то умеет делать сыры, кто-то электронику, кто-то машины, а кто-то умеет совершать кражи. Но тоже неплохо.

И не только же у себя в стране воровать, надо периодически уделять внимание и ближним, и дальним соседям. Потому что если все воровские усилия будут направлены только внутрь страны, долго мы не продержимся.

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