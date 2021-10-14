«Беларусь все больше начинает напоминать чумной барак» 1 14.10.2021, 18:26

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COVID-19 распространяется семимильными шагами.

Сегодня Лукашенко сообщил, что всю последующую неделю он будет разбираться с ковидом. И дело даже не в том, что ещё год назад он его усердно отрицал, отказываясь от западных вакцин, а то, с каким апломбом он это говорит, пишет Telegram-канал CYNIC.

Колхозное, диковатое выражение шпаны из подворотни, которая лишь и хочет засунуть заточку в почку, очень привлекает конюха.

"Разберусь". Вот для чего нужна эта постоянная попытка всем доказать, что ты в галифе, если ты, на самом деле, в лосинах или леггинсах?

Детально о предложенных "сделках по ковиду" (писал наш дорогой Никhttps://t.me/nic_and_mike/1137), с чьими подробностями рекомендую ознакомиться.

Он и наш любимый Чалый являются распространителями достаточно важного лозунга: "Носи маску, если ты против Лукашенко". И это имеет свои реалии - маска стала символом противостояния Луки и народа ещё до первых протестов, ещё до выборов, когда Лука с гордым видом рассказывал, что не верит ни в какой ковид, потому что он по хоккейному полю не бегает.

Сейчас темпы распространения ковида такие, что Беларусь все больше начинает напоминать чумной барак.

И вместо того, чтобы, перешагнув через собственную гордость, Лукашенко приполз на коленях к Западу и попросил ту сделку, которую сам Запад и предлагал уже давно, Лука обвиняет Европу, что та эгоистичная и надменная.

Лукашенко следует быть аккуратным - его главные поклонники заканчиваются гораздо быстрее, потому что они (1) существенно старше, (2) существенно безответственнее подходят к своему здоровью, (3) работают в существенно худших условиях.

Протестный базис - это "люди интернета" - мы знали о последствиях вируса, поэтому по возможности защищались. Сейчас же массовая истерия выглядит так, будто тушить уже нечего - хата сгорела - но приехавшей с годовым опозданием пожарной машине нужно сделать вид активной деятельности. И то - для отчёта.

Сейчас государственный аппарат выпишет миллион штрафов, будет усиленно контролировать ношение масок, но всё это нужно было делать все эти 2 года, а сейчас население пора прививать. Причем прививать западными проверенными и работающими вакцинами. Нужно проводить активную агитационную работу "За полную вакцинацию", но вместо этого диктатор не пускает в страну ничего, кроме "Спутника", которому не доверяют даже сами россияне, которые и начали информационную войну, заявив о "чипах" в вакцинах.

Вот только гениальным информационным воинам не удалось заранее построить цепочку, что последует экстраполяция "западного" образа на "отечественный", поэтому во всех странах, где действовала пропаганда RT, ковид-диссидентов в десятки раз больше, чем во всех цивилизованных странах, поэтому RT является виновником геноцида населения.

Беларусь погружается во тьму все активнее: сегодня Путин назвал санкции против Лукашенко нелегитимными. Формулировка, конечно, интересная, но легитимных санкций не существует, потому что не существует даже такого критерия оценивания санкций, зато внимательно слушающий его Лукашенко должен был вздрогнуть, потому что именно к нему "нелегитимный" и относится.

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