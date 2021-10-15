В Беларуси совсем без ажиотажа стартовали продажи новых iPhone 8 15.10.2021, 14:03

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Времена, когда за свежими «яблочными» мобильниками выстраивались очереди прошли.

В пятницу, 15 октября, в Беларуси стартовали официальные продажи новых iPhone. Времена, когда за свежими «яблочными» мобильниками выстраивались очереди, а операторы и магазины начинали встречать первых покупателей в полночь, давно прошли. Причин тому несколько. Одна из них — iPhone давно не является показателем престижности.

Другая связана, вероятно, с нынешней пандемией: многие не готовы лишний раз контактировать с людьми, особенно когда есть возможность оформить заказ через интернет (и это третья причина: сейчас значительная часть заказов приходится именно на интернет-магазины). Стоит вспомнить и о финансовой стороне — доходы белорусов стремительно падают.

Onlíner все же решил посмотреть, что происходит во флагманских магазинах некоторых белорусских операторов связи, а заодно заглянул в пару других точек продаж.

Примерно так обстояла ситуация в МТС.

Зашли и в A1.

Журналисты также побывали в магазинах i-Store. Здесь рассказали, что с утра успели продать с десяток новых iPhone — чаще выбирают версию Pro Max.

Чуть не упустили еще один важный аспект — это цена на iPhone 13. Ее никогда нельзя было назвать демократичной, однако в белорусской действительности цифры с каждым разом вызывают все больше удивления.

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