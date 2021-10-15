Польские пограничники: Каждый мигрант платит режиму Лукашенко до $14 тысяч за попытку нелегально попасть в Европу 15.10.2021, 14:08

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иллюстрационное фото

Происходит все больше попыток прорыва польской границы в больших группах.

На пресс-конференции Службы пограничной охраны Польши 15 октября озвучили несколько заявлений относительно волны нелегальной миграции через белорусскую границу в Евросоюз, сообщает «Белсат».

За последние сутки польские пограничники предотвратили почти 700 попыток нелегального пересечения границы (польские пограничники не говорят, сколько человек участвовали в попытках).

С начала года таких попыток было уже 19 500 (и это только на белорусско-польской границе, а мигранты также идут в Литву и Латвию).

В миграционных центрах Польши сейчас находится около 1650 человек.

Около 5% мигрантов успешно нелегально переходят границу и добираются до Германии.

Фиксируют все больше попыток прорыва через границу в больших группах.

Мигранты платят от 2-х до 12-14 тысяч долларов за человека – это деньги, которые попадают режиму Лукашенко.

В частности прибыль получают: Национальный аэропорт «Минск», «Белавиа», администрация Лукашенко, курирующая фирму «Центр-курорт», выдающую приглашения для мигрантов, а также силовые структуры – пограничный комитет, КГБ.

Днем ранее польский Сейм одобрил законопроекты о строительстве пограничного барьера стоимостью в €353 млн и об автоматическом выдворении и отказе в рассмотрении ходатайств от мигрантов, незаконно пришедших не напрямую из зоны, где их жизнь и здоровье находится под угрозой. Эти законопроекты пока не приняты окончательно, их еще должен подписать президент Польши.

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